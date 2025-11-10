آیت الله اعرافی: هر اقدامی درباره مهاجرین باید با نگاه اخلاقی صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، در دیدار با نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و هیئت همراه (یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴) در دفتر مدیریت حوزه، پدیده مهاجرت را دارای ابعاد اخلاقی، انسانی، ملی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توصیف کرد و بر لزوم توجه جامع و منسجم دولت و مجلس به این ابعاد تأکید کرد.
وی تصریح کرد: در این مسائل پیچیده، باید وجهه ایران و انقلاب اسلامی در عرصه بینالمللی حفظ شود و هر اقدامی با خرد جمعی، عزم ملی و نگاه اخلاقی همراه باشد.
اعرافی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و افزایش وزن فکری و معنوی ایران در معادلات جهانی پس از جنگ ۱۲روزه در برابر رژیم صهیونیستی، خواستار تصمیمگیریهای متناسب با جایگاه فرهنگی، اقتصادی و انقلابی کشور در موضوع مهاجرین شد.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه بر اتخاذ تدابیر مهم برای پیوند اتباع مجاز با جامعه، جلوگیری از ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی، و برنامهریزی دقیق دستگاههای فرهنگی و دینی تأکید کرد.
وی همچنین بر شناسایی و حمایت از نخبگان و چهرههای برجسته مهاجر، طراحی برنامه برای حفظ هویت دینی و اخلاقی نسلهای جدید تربیتشده با نگاه انقلاب اسلامی، و ایفای نقش مؤثر آنان در جامعه اشاره کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور، نقش فعال و هماهنگ نهادهای علمی و فرهنگی را ضروری دانست و حوزههای علمیه را محور همافزایی فکری و فرهنگی معرفی کرد تا ظرفیتها به شکل مؤثر به کار گرفته شوند.
آیت الله اعرافی افزود: هر تصمیم و اقدام در حوزه مهاجرین با نگاه وحدتآفرین و همگرایانه باشد تا انسجام اجتماعی و وحدت ملی تقویت شود. هدف این است که مهاجرت به فرصتی برای پیشرفت، همبستگی و ارتقای ارزشهای اخلاقی و فرهنگی تبدیل شوند.
وی با تأکید بر نگاه انقلابی و مذهبی در مدیریت مهاجرت، اصرار بر نگاه تقریبی، وحدت و انسجام مذهبی را در کنار توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی ضروری خواند.
در پایان، مقوله مهاجرین را نیازمند راهبری ویژه دانست و شهر قم را به دلیل حساسیت بیشتر، نیازمند برنامهریزی منسجم، مدیریت فرهنگی دقیق و تقویت همگرایی، حفظ هویت و انسجام اجتماعی و مذهبی مهاجرین برشمرد.
نادر یاراحمدی نیز از اجرای برنامههای منسجم دولت برای ساماندهی و بازگشت ایمن مهاجران غیرمجاز با همکاری نهادهای امنیتی و مرزبانی، شناسایی افراد مشمول بازگشت و ایجاد سازوکارهای قانونی برای کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حضور غیرقانونی اتباع خبر داد.
