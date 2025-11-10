به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «محمد ترابیان» مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان مازندران در آئین تجلیل از منتخبین استانی هفدهمین جشنواره مدهامتان که در فرمانداری نکا برگزار شد، از راهیابی دو تیم قرآنی از کانونهای فرهنگی هنری منهاج و مصباحالهدی نکا به مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» خبر داد و اظهارکرد: مرحله نهایی این رقابتها از ۲۰ تا ۲۳ آبانماه به میزبانی استان همدان برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری مرحله مقدماتی هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مهمانی آیهها» در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال ویژه اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان، افزود: در این مرحله بیش از ۶۰۰ نفر از اعضای ۶۶ کانون فرهنگی هنری در سامانه «بچههای مسجد» نامنویسی کردند و ۲۳ شبکه رابطین مساجد دیار علویان در اجرای این طرح با ستاد هماهنگی مساجد همکاری داشتند.
حجتالاسلام ترابیان رشتههای این دوره از مسابقات را شامل تفسیر، قرائت تحقیق، ترتیل، تقلیدی، ترجمهخوانی، مربی قرآنی کودکان، نقاشی آیات، صحت اذکار نماز، حفظ موضوعی، حفظ جزء ۳۰ و حفظ کل قرآن و نیز اذان و مکبری ویژه برادران برشمرد و اظهار کرد: از میان شرکتکنندگان، ۵ تیم خواهران و ۱۲ تیم برادران به مرحله استانی این رقابتها راه یافتند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مازندران با اشاره به موفقیت شرکتکنندگان شهرستان نکا تصریح کرد: در نهایت، دو تیم قرآنی از کانونهای منهاج و مصباحالهدی نکا به عنوان نمایندگان استان مازندران به مرحله ملی هفدهمین دوره مسابقات مدهامتان راه یافتند.
وی با تأکید بر اینکه مساجد خاستگاه اصلی تربیت نیروهای قرآنی و فرهنگی جامعه اسلامی هستند، گفت: فعالیتهای قرآنی مسجد محور، علاوه بر تقویت بنیه معرفتی و دینی نسل جوان، زمینهساز شکوفایی استعدادهای قرآنی و گسترش فرهنگ انس با قرآن در جامعه است.
حجتالاسلام ترابیان با اشاره به اهمیت توانمندسازی منتخبین قرآنی برای حضور در سطوح بالاتر مسابقات و جشنوارهها، خاطرنشان کرد: ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مازندران با محوریت کانون های مساجد شهری و روستایی این دیار برنامهریزی منسجمی را برای ارتقای مهارتهای قرآنی و تربیت قاریان و حافظان توانمند در دستور کار دارد تا شاهد درخشش بیشتر نخبگان قرآنی این دیار در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما