کمک نقدی به مهاجران افغان بازگشته به افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی «هلال احمر افغانی» استان بغلان افغانستان از توزیع بیش از ۲۲ میلیون افغانی پول نقد برای خانواده‌های بازگشت‌کننده به این کشور خبر داد.

بر همین اساس گفته می‌شود که برای ۱۵۰۰ خانواده بازگشته از ایران و پاکستان، هر کدام مبلغ ۱۵ هزار افغانی پول نقد توزیع شده است.

این کمک‌ها برای بازگشت‌کنندگان در شهر «پلخمری» و شهرستان «دندغوری» این استان صورت گرفته است.

با توجه به وضعیت فقر شدید مردم افغانستان و مخصوصا مهاجرین تازه بازگشته به این کشور، خانواده‌هایی که از این کمک‌ها مستفید شده‌اند، آن را برای حل بخشی از چالش‌های‌شان مؤثر می‌دانند.

این خانواده‌ها از حکومت طالبان و نهادهای مددرسان می‌خواهند با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، آنان را بیشتر مورد حمایت قرار دهند.

گفتنی است، با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان و کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی به این کشور، بیکاری و فقر در این کشور فراگیر شده است؛ این بحران اقتصادی و چالش معیشتی، روی مهاجران بازگشته به افغانستان که زندگی خود را در کشور دیگری رها کرده و به وطن خود آمده‌اند، فشار مضاعفی وارد می‌کند.

