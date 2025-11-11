به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان با صدور حکمی ضمن انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین مختاری را به عنوان نماینده خود در هیئت امنای دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) تصریح کرد: انتظار می‌رود ضمن حضور فعال در جلسات هیئت امناء و تشریک مساعی سایر اعضای محترم در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌های آن دانشگاه، وفق اساسنامه گام‌های مؤثری بردارید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدحسین مختاری

در اجرای بند (۲) ماده (۸) اساسنامه دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (علیهم‌السلام) مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظر به مراتب سوابق و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «نماینده رئیس جمهور در هیئت امنای دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (علیهم‌السلام)» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سندچشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن حضور فعال در جلسات هیئت امناء و تشریک مساعی سایر اعضای محترم در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌های آن دانشگاه، وفق اساسنامه گام‌های مؤثری بردارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

................

پایان پیام/ ۲۱۸

