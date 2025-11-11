ابراز امیدواری حامد کرزی برای رفع ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان به مناسبت دهم نوامبر، روز جهانی علم برای صلح و توسعه در پیامی اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر درب مدارس و دانشگاه‌ها بر روی دختران این کشور باز شود.

وی در پیام روز گذشته (دوشنبه ۱۹ آبان) این روز را یادآور اهمیت حیاتی نقش علم در تامین صلح و توسعه برای جامعه بشری دانست.

رئیس ‌جمهور پیشین افغانستان، ضمن گرامیداشت این روز، خاطرنشان کرد که افغانستان همانند جوامع دیگر به علم و دانش ضرورت دارد و در صورتی می‌تواند بر مشکلات فائق آید و به پیشرفت و خودکفایی برسد؛ وی لازمه این مسأله را فراهم بودن زمینه‌های لازم برای آموزش و تعلیم همگانی دانست.

حامد کرزی در ادامه گفت: امیدوار است تا هرچه زودتر درب مکاتب و پوهنتون‌ها/دانشگاه‌ها به روی دختران گشوده شود و از جوانان عزیز وطن اعم از دختران و پسران می‌خواهد از هر وسیله و فرصت ممکن برای فراگیری علم و دانش استفاده نموده خود را به مدارج عالی علمی برسانند؛ باشد که کشور عزیز ما در پرتو علم و توسط فرزندان تحصیل یافته خود به صلح و توسعه پایدار دست یابد.

گفتنی است با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانسان در تابستان ۱۴۰۰، تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم ممنوع و درب دانشگاه‌ها بر روی زنان و دختران بسته شد. طالبان یکی از دلایل این اقدام را که به دستور رهبر این گروه انجام شده است، نبود زمینه تحصیل دختران در فضایی اسلامی دانسته‌اند؛ اما بسیاری معتقدند فراهم کردن این زمینه کار دشواری نیست و دلیل اصلی ممنوعیت تحصیل دختران و زنان، تفکر و مبانی ایدئولوژیک طالبان است که زنان را محصور در فضای خانه می‌کند و از هر نوع حضور اجتماعی زن ممانعت می‌کند.

