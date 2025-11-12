به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمید ملانوری شمسی با اشاره به سابقه دیرینه تمدنی، فرهنگی و تاریخی استان همدان اظهار کرد: در طول سالیان سال؛ همدان به پشتوانه تاریخ پرافتخار خود؛ مردمانی با فرهنگ و تمدن تربیت کرده و به همین جهت است که مقام معظم رهبری همدان را به عنوان مرکز تمامی ارزشهای تمدنی کشور معرفی و دو لقب دارالمجاهدین و دارالمومنین را به این استان دادند.

استاندار همدان ادامه داد: از سوی دیگر فارغ از رویکردهای علمی و مباحث آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین مشارکت‌های قوی و با شکوهی که مردم در صحنه های مختلف از جمله در جریان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس از خود نشان دادند و همچنین روحیه جهاد و ایثارگری و تأثیرگذاری که در مدیریت دفاع مقدس داشتند سبب شد تا استان به عنوان دارالمجاهدین شناخته شود.

وی گفت: همچنین در مباحث دینی و مذهبی؛ همواره مساجد، تکایا، کانون‌های فرهنگی هنری و مجالس مختلف نظیر روضه های خانگی و هیئات مذهبی همدان با حضور و مشارکت بالای مردم همدان همراه بوده است و در نتیجه لقب دارالمومنین که مقام معظم رهبری به استان همدان دادند از یک جهت نشات گرفته از این رویکرد و تبلور بالای دینی و مذهبی مردم همدان است.

ملانوری شمسی در ادامه فعالیت‌های قرآنی را به عنوان یکی از پر رنگ ترین فعالیت‌ها ذیل برنامه‌های دینی و مذهبی در سطح استان همدان توصیف کرد و افزود: مساجد و کانون‌های مساجد در این گستره فعالیت‌های فراوانی دارند و همواره استقبال فراوانی از این فعالیت‌ها به ویژه در سطح نوجوانان و جوانان در سطح استان شده است.

وی ادامه داد: این قدمت تاریخی و مشارکت جدی و روحیه فرهنگی و مذهبی مردم همدان و از سوی دیگر تربیت جمع کثیری از فرزندان این استان در حوزه علوم قرآنی سبب شد تا پیگیر میزبانی مسابقات قرآنی «مدهامتان» باشیم و خوشبختانه این مسأله از سوی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور مورد تایید قرار گرفت.

استاندار همدان گفت: قطعا برگزاری مرحله کشوری هفدهمین دوره این مسابقات که با محور قرآن و مباحث و رشته‌های متنوع قرآنی با حضور ششصد نفر از نوجوانان و جوانان رتبه‌های برتر از شهرستان ها و استان‌های سراسر کشور برگزار می‌شود، می‌تواند رویداد بزرگ فرهنگی، دینی و مذهبی را برای استان همدان رقم بزند به ویژه که اساسا مردم همدان با توجه به فعالیت گسترده ای که در عرصه فعالیت‌های قرآنی دارند قطعا استقبال خوبی از این مسابقات خواهند داشت.

ملانوری شمسی تصریح کرد: برنامه‌ها و روند برپایی مسابقات در سالن‌هایی که برای این منظور اختصاص یافته است برگزار خواهد شد؛ علاوه بر این ۵۷ محفل قرآنی نیز به یاد شهدای جنگ دوازده روزه در شهرستان های استان برگزار خواهیم کرد تا همه مردم بتوانند از این رویداد قرآنی در قالب محافل بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه توانایی استان همدان در گستره‌های مختلف و در سطوح ملی و بین الملل متبلور است، تصریح کرد: مراکز علمی و تحقیقاتی و حوزه‌های علمیه استان فعالیت های گسترده ای دارند و جمع کثیری از این حوزه‌ها با استعدادهای برجسته قرآنی خود همواره سبب افتخار دارالمومنین شده و فضای قرآنی استان را توسعه دادند؛ به هر روی با توجه به این سابقه درخشان امیدواریم برگزاری مسابقات قرآنی «مدهامتان» به میزبانی همدان زمینه‌ را برای گسترش فعالیت‌های قرآنی بیشتر را در استان فراهم آورد و آثار این رویداد در طول سال مورد استفاده واقع شود.

استاندار همدان در ادامه به اولویت‌های دولت چهاردهم در رابطه با مسجدمحوری در استانها و تحقق این رویکرد در استان همدان اظهار کرد: رییس جمهور روی نکته اساسی دست گذاشتند مبنی‌ بر اینکه مدیریت جوامع محلی امروز در قالب مدیریت محلی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در واقع یکی از کارآمدترین نوع مدیریت محسوب میشود به خصوص در کشوری چون کشور ما که همواره مورد تحریم است.

ملانوری شمسی افزود: از سوی دیگر سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم پیشرفت کشور و شعار سال نیز بر مردم پایگی تاکید دارند ضمن اینکه عصاره سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری تاکید بر این مسأله دارد که اقتصاد را مردمی کنیم چراکه علاوه بر منابع طبیعی که از ذخایر این کشور هستند؛ توانمندی های اقتصادی بزرگی در دست مردم و بخش خصوصی داریم و از سوی دیگر انگیزه هایی که در محلات و به صورت خرد در کشور وجود دارد که قطعا می تواند درحوزه برنامه ریزی و مدیریت پیشرفت و توسعه کشور کمک کند لذا میتوانیم از ظرفیت محلی استفاده کنیم .

وی با بیان اینکه در فرهنگ دینی ما و در جوار آن در فرهنگ ایرانی ما مسجد جایگاه بزرگی داشته است، تصریح کرد: همواره در تاریخ معماری ایرانی اسلامی اینگونه بوده است که اگر محله ای در حال شکل گیری بود در گام نخست مسجد احداث میشد و در محیط پیرامونی و اطراف آن بازار و محلات برای سکونت ایجاد می‌شد؛ لذا در آن دوران مسجد نه تنها به عنوان بزرگ ترین کانون دینی و فرهنگی که حتی به عنوان بزرگ ترین کانون اقتصادی و کانون برنامه ریزی برای مدیریت محله مورد توجه بوده و کارکرد تأثیرگذاری داشته است؛ ضمن اینکه در صدر اسلام؛ مسجد علاوه بر اینکه محل عبادت بوده است از سوی دیگر به نوعی وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی، پادگان نظامی، محل اعزام نیروهای مسلح، دفترخانه ازدواج، شورای حل اختلاف و ... بوده است؛ به بیان دیگر همه نهادهایی که امروز شکل داده ایم و استفاده می کنیم آن زمان در مسجد وجود داشته است.

استاندار همدان گفت:‌ امروز نیز اگر بخواهیم در مدیریت کشور توفیق یابیم باید مبتنی بر رویکرد محله محور حرکت کنیم و مسجد را محور فعالیت‌ها کنیم، چنانکه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بازسازی های پس از هشت سال جنگ تحمیلی همین مدیریت محله محور سبب پیشبرد اهداف شد.

وی تصریح کرد: با توجه به رویکرد محله محوری که دولت و رییس جمهور نسبت به آن تاکید دارند؛ در استان همدان فعالیت‌های جدی صورت پذیرفته است و علاوه دستورالعملی که دولت در راستای مدیریت محله محور ارایه کرده است؛ در همدان یک قرارگاه با مسوولیت استاندار با عنوان قرارگاه (مدیریت محله محور) راه اندازی شده است و همه دستگاه هایی که در این زمینه برنامه داشتند از جمله سپاه، بسیج، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، بهزیستی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و آموزش پرورش و بسیاری دیگر از سازمان‌ها و دستگاه‌ها در آن عضو شدند ضمن اینکه اساسا به لحاظ وظیفه سازمانی نیز به موضوع ورود داشتند و بعد از دستور رییس جمهور فعال تر شدند؛ ما در قرارگاه (مدیریت محله محور) همه این دستگاه‌ها و سازمان‌ها را جمع کردیم تا از موازی کاری جلوگیری شود و هم افزایی در استان تحقق محله محوری با محوریت مساجد در استان شکل بگیرد.

گفتنی است، هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه به میزبانی همدان با حضور بچه های مسجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می شود.



