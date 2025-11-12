حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی در گفت و گو با خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، از اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی در کتابخانههای مساجد استان خبر داد.
وی با اشاره به فعالیت ۴۲۴ کتابخانه در سطح کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس اظهار کرد: این کتابخانهها در دو قالب مخزنی و شبستانی به علاقهمندان خدمات ارائه میدهند که شامل ۳۷۲ کتابخانه مخزندار و ۵۲ کتابخانه باز است.
حجت الاسلام والمسلمین امیدی افزود: در بسیاری از مناطق استان بهویژه روستاها، نوجوانان، جوانان و سایر اقشار مردم از کتابخانههای مساجد به عنوان محیطی امن و فرهنگی برای مطالعه و فعالیتهای اجتماعی بهره میبرند. برخی از این کتابخانهها در دو یا سه نوبت کاری فعال هستند و خدمات خود را در تمام فصول سال ارائه میدهند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس با تأکید بر نقش کتابخانههای مساجد در ارتقای فرهنگ مطالعه، گفت: به مناسبت هفته کتاب، برنامههایی با هدف جذب نسل جوان، انس بیشتر مردم با کتاب و ترویج مطالعه مفید و دینی در سطح استان برگزار میشود.
از جمله این برنامهها میتوان به بازدید از کتابخانهها، تقدیر از کتابداران، سخنرانی ائمه جماعات درباره اهمیت مطالعه، اجرای طرح «شنبههای کتاب» برای معرفی کتاب و افزایش سرانه مطالعه، تشکیل حلقههای کتابخوانی، حضور فعال کتابداران در نمازجمعه، توزیع کتاب، ثبتنام اعضای جدید، برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوعات متنوع، نشستهای تخصصی، فراخوان نذر فرهنگی برای اهدای کتاب، تجلیل از اعضای فعال، غبارروبی کتابخانهها و برپایی نمایشگاههای کتاب اشاره کرد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما