ونزوئلا برای آزادسازی مادورو کمیتۀ ویژه تشکیل داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فردی آلفرد نازارس» وزیر اطلاع‌رسانی و ارتباطات ونزوئلا، از تشکیل کمیته‌ای ویژه در پارلمان برای آزادسازی رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو و همسرش که توسط نیروهای آمریکایی ربوده شده‌اند، خبر داد.

نازارس در بیانیه‌ای که از طریق «تلگرام» منتشر شد، اعلام کرد: رئیس‌جمهور موقت در نشست هیئت دولت، کمیته‌ای عالی‌رتبه برای آزادسازی رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو و همسرش تشکیل داد و ریاست این کمیته بر عهدۀ رئیس مجلس ملی ونزوئلا خواهد بود.

در آغاز سال جاری میلادی، ونزوئلا شاهد عملیات نظامی گسترده آمریکا علیه کاراکاس و مناطق دیگر بود که به کشته شدن ده‌ها نفر از جمله نظامیان، غیرنظامیان و نیروهای کوبایی انجامید. در جریان این عملیات، رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس ربوده و به نیویورک منتقل شدند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از این عملیات اعلام کرد که ایالات متحده به طور موقت اداره کشور را بر عهده گرفته است. در همین حال، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، مسئولیت ریاست موقت ونزوئلا را بر عهده گرفت.

