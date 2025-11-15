کتابخانه تخصصی ادبی و هنری قم ۴۰ ساله شد/ حق عضویت رایگان در هفته کتاب تا پایان آبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شبستری، مسئول کتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی، ضمن تشریح فعالیت‌ها و منابع این مرکز اعلام کرد که این کتابخانه در سال ۱۳۶۴ توسط حاج آقا عبدالله حسن‌زاده تأسیس شده و روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴، چهلمین سال تأسیس آن جشن گرفته شد. وی خاطرنشان کرد که سخنرانان این مراسم دکتر مسعود معینی‌پور، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، و مظفر سالاری، رئیس کتابخانه وزیری یزد بودند.

به گزارش خبرنگار ابنا، به گفته شبستری در این مراسم از کتابداران شاغل در بخش‌های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی تجلیل به عمل آمد و نویسندگان، هنرمندان، شعرا، اهل قلم و کتابداران استان قم مهمان این برنامه بودند. شبستری با اشاره به ساختار نیروی انسانی مرکز متبوعش توضیح داد: در این کتابخانه تخصصی دو نفر کتابدار مشغول به فعالیت هستند.

منابع و ساختار تخصصی کتابخانه با ۴۲ هزار عنوان

شبستری در مورد منابع این مرکز تخصصی اظهار داشت: این کتابخانه حدود ۴۲ هزار عنوان و نزدیک به ۶۵ هزار جلد یا نسخه کتاب در اختیار دارد. وی تأکید کرد که فعالیت این مرکز منحصراً در دو حوزه اصلی ادبیات و هنر است. در بخش ادبیات، موضوعاتی همچون رمان، داستان، نقد، شعر، و نمایشنامه پوشش داده شده و در حوزه هنر، کتاب‌های نقاشی، طراحی، گرافیک، موسیقی، هنرهای تجسمی و هر مطلب مرتبط با مسائل سینمایی، تئاتر و رسانه موجود است. مسئول کتابخانه همچنین افزود که این مرکز مشترک حدود ۱۵۰ نشریه تخصصی ادبی و هنری است و تقریباً ۲۵۰۰ جلد نشریه صحافی‌شده در این زمینه‌ها نگهداری می‌شود.

حق عضویت رایگان در هفته کتاب

همچنین محمد شبستری درباره شرایط عضویت توضیح داد که هر فردی در زمینه ادبیات یا هنر مشغول به فعالیت، تحصیل یا تدریس باشد، می‌تواند با ارائه یک معرفی‌نامه از محل تحصیل یا فعالیت خود، به عضویت کتابخانه درآید. هزینه ثبت نام سالیانه شامل ۲۰۰ هزار تومان حق عضویت و ۱۰۰ هزار تومان ودیعه است که جمعاً ۳۰۰ هزار تومان می‌شود و ۱۰۰ هزار تومان ودیعه در صورت انصراف، به فرد بازگردانده خواهد شد. شبستری همچنین اعلام کرد که اگر کسی در هفته کتاب مراجعه کند، حق عضویت یک سال آینده وی رایگان خواهد بود.

به گفته وی، نرم‌افزار مورد استفاده در این کتابخانه «سیمرغ» است و ساعت کار آن از ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و بعدازظهرها از ۱۶:۳۰ تا ۱۹ غروب است. آدرس این کتابخانه قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر سابق)، کوچه شماره یک، جنب کلانتری ۱۱ می‌باشد.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

شکوفایی در دهه ۸۰ و چالش‌های امروز

مسئول کتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی درباره آمار اعضا گفت: مجموع اعضای این کتابخانه از سال ۱۳۹۰ تا کنون نزدیک به ۱۸۰۰ هستند که بسیاری از آن‌ها غیرفعال هستند. وی در توضیح وضعیت اعضای غیرفعال بیان کرد که این افراد مربوط به سال‌های گذشته و عمدتاً کسانی هستند که برای شرکت در کلاس‌های آموزشی ثبت نام کرده و دیگر مراجعه نکرده‌اند. شبستری یادآور شد، مراجعه‌کنندگان سال به سال کمتر شده‌اند. وی افزود: «کل کسانی که امسال (از فروردین تا آبان ماه ۱۴۰۴) مراجعه کرده‌اند، حدود ۳۰ یا ۴۰ نفر بوده‌اند. ما اصلاً ثبت نامی جدید نداشتیم و می‌شود گفت تقریبا دیگر کسی برای گرفتن کتاب نمی‌آید.»

شبستری دوران شکوفایی کتابخانه را بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ دانست و علت این رونق را وجود مرکز آموزشی اعلام کرد. وی تصریح کرد: در آن سال‌ها کلاس‌های داستان‌نویسی، فیلم‌نامه‌نویسی، و ویراستاری با حضور اساتید تهران در قم برگزار می‌شد و ثبت‌نام هر کلاس حداقل ۴۰ نفر بود که همه برای گرفتن کتاب به اینجا مراجعه می‌کردند. وی افزود: «ما در آن زمان از هر کتابی ۳ الی ۴ نسخه می‌خریدیم، اما اکنون همان یک نسخه را هم به زور می‌خریم و آن کلاس‌ها دیگر برگزار نمی‌شوند.» وی رواج کتابخانه‌های دیجیتال و فایل‌های PDF را دلیل دیگر افت مطالعه فیزیکی دانست و گفت: مردم دیگر وقت نمی‌گذارند که ورق بزنند، مگر افرادی که مجبور به پژوهش و نگارش پایان‌نامه یا رساله هستند.

سیستم قفسه‌بسته و دلایل اجتماعی آن

شبستری در پاسخ به پرسشی درباره نحوه دسترسی اعضا به منابع، تأیید کرد که کتابخانه تخصصی ادبی و هنری به صورت قفسه‌بسته اداره می‌شود. وی توضیح داد: «ما سایت داریم و اعضا جستجو می‌کنند یا همین‌جا می‌نشینند و جستجو می‌کنند و ما کتاب را برایشان می‌آوریم.»

وی در تشریح دلایل عدم استفاده از سیستم قفسه‌باز اظهار داشت که این تصمیم به چند علت عمده اتخاذ شده است. نخست، جلوگیری از جابجایی کتب توسط اعضا که نظم قفسه‌ها را مختل می‌کند. دلیل مهم‌تر، محدودیت شدید فضای فیزیکی است، به طوری که راهروها بسیار تنگ هستند. شبستری تصریح کرد: «اگر قرار باشد خانم و آقا آنجا بروند، سخت است. ما زیر بار این نمی‌رویم، چون دردسر دارد و نمی‌شود خانم و آقا را کنترل کرد.» وی به همین دلیل، ادامه مدیریت کتابخانه به صورت قفسه‌بسته را ضروری دانست.

اعضای شاخص این کتابخانه تخصصی

شبستری با تأکید بر اینکه این مرکز تنها کتابخانه تخصصی «ادبی و هنری» (به صورت همزمان) در قم است، درباره چالش‌های بودجه توضیح داد: متأسفانه سال به سال بودجه‌ها کمتر می‌شود و به دلیل گرانی سرسام‌آور کتاب، بودجه تخصیص‌یافته افزایش زیادی پیدا نمی‌کند و ما مجبوریم خرید خود را محدود به نمایشگاه کتاب کنیم.

مسئول کتابخانه تخصصی ادبی و هنری در پایان به اسامی برخی از اعضای شاخص اشاره کرد و گفت که همه مراجعان متخصص هستند، از جمله: دکتر محمودی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، هادی گل‌محمدی (پیشکسوت نقاش)، محسن مقدادی (پیشکسوت نقاش) و نیز حسن‌زاده و سالاری. وی همچنین نویسندگانی نظیر علی باباجانی، سید هاشمی، مسلم ناصری، مجید ملامحمدی، و محمود پوروهاب را جزو اعضای این مرکز برشمرد که برخی از آثار آن‌ها منتشر شده و برخی نیز تقریظ رهبر را بر کتابشان دریافت کرده‌اند.

........

پایان پیام/