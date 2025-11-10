به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله سید علی اصغر دستغیب در دیدار با دانش پژوهان و اساتید مرکز تخصصی امام حسین(ع) با اشاره به جایگاه والای قضاوت در نظام اسلامی، اظهار داشت: قضاوت تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه مأموریتی الهی است که نیازمند تقوا، بصیرت، و شناخت عمیق از مبانی فقهی و حقوقی اسلام است.
وی با بیان اینکه تربیت قضات در تراز انقلاب اسلامی یکی از اولویتهای مهم نظام اسلامی است، افزود: قاضی باید در کنار تسلط بر قوانین و مقررات، از روحیه عدالتطلبی، اخلاق اسلامی و تعهد دینی برخوردار باشد تا بتواند در مسیر تحقق عدالت اسلامی گام بردارد.
آیتالله دستغیب با تأکید بر نقش حوزههای علمیه در تربیت نیروهای متخصص برای دستگاه قضایی، گفت: مرکز تخصصی حقوق و قضا امام حسین(ع) با هدف تربیت قضات متعهد و آگاه به مبانی اسلامی، برنامههای آموزشی جامعی را طراحی کرده که شامل دروس فقهی، حقوقی، اخلاقی و مهارتی است.
وی همچنین به ضرورت همافزایی میان نهادهای آموزشی و قضایی اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب در نظام قضایی، باید ارتباط مؤثری میان حوزههای علمیه، دانشگاهها و دستگاه قضایی برقرار شود تا خروجی این تعامل، قضاتی باشند که هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی در سطحی ممتاز قرار دارند.
در پایان این نشست، آیتالله دستغیب از طلاب خواست با جدیت در مسیر علمآموزی و تهذیب نفس گام بردارند و رسالت سنگین قضاوت را با آمادگی کامل علمی و معنوی بپذیرند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما