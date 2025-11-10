  1. صفحه اصلی
تأکید آیت‌الله دستغیب بر ضرورت تربیت قضات متعهد در نظام اسلامی

۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱
تأکید آیت‌الله دستغیب بر ضرورت تربیت قضات متعهد در نظام اسلامی

مسئول مرکز تخصصی حقوق و قضا امام حسین(ع) شیراز، با اشاره به اهمیت تربیت قضات در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تلفیق دانش حقوقی با اخلاق اسلامی در فرآیند آموزش قضایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله سید علی اصغر دستغیب در دیدار با دانش پژوهان و اساتید مرکز تخصصی امام حسین(ع) با اشاره به جایگاه والای قضاوت در نظام اسلامی، اظهار داشت: قضاوت تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه مأموریتی الهی است که نیازمند تقوا، بصیرت، و شناخت عمیق از مبانی فقهی و حقوقی اسلام است.

وی با بیان اینکه تربیت قضات در تراز انقلاب اسلامی یکی از اولویت‌های مهم نظام اسلامی است، افزود: قاضی باید در کنار تسلط بر قوانین و مقررات، از روحیه عدالت‌طلبی، اخلاق اسلامی و تعهد دینی برخوردار باشد تا بتواند در مسیر تحقق عدالت اسلامی گام بردارد.

آیت‌الله دستغیب با تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در تربیت نیروهای متخصص برای دستگاه قضایی، گفت: مرکز تخصصی حقوق و قضا امام حسین(ع) با هدف تربیت قضات متعهد و آگاه به مبانی اسلامی، برنامه‌های آموزشی جامعی را طراحی کرده که شامل دروس فقهی، حقوقی، اخلاقی و مهارتی است.

وی همچنین به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای آموزشی و قضایی اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب در نظام قضایی، باید ارتباط مؤثری میان حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و دستگاه قضایی برقرار شود تا خروجی این تعامل، قضاتی باشند که هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی در سطحی ممتاز قرار دارند.

در پایان این نشست، آیت‌الله دستغیب از طلاب خواست با جدیت در مسیر علم‌آموزی و تهذیب نفس گام بردارند و رسالت سنگین قضاوت را با آمادگی کامل علمی و معنوی بپذیرند.

