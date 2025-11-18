اشتغال زنان در قرآن و فتوای فقها

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)ـابنا: لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ - مردان و زنان از آنچه به دست می‌آورند نصیبی دارند. (سوره نساء، آیه۳۲)

اشتغال زنان، به‌ویژه در عصر معاصر، از مسائل بحث برانگیز در جوامع اسلامی است در حالیکه اسلام با تأکید بر کرامت زن و با رعایت چارچوب‌های اخلاقی، مشارکت اجتماعی آنان را مشروع می‌شمارد.

خداوند در سوره نساء، آیه۳۲، با بیان (لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ) کسب درآمد و اشتغال زن را جایز دانسته و وی را مالک درآمد حاصل از کار خویش معرفی نموده است.

همچنین در آیه 10 سوره جمعه و آیه 15 سوره ملک، همگان، اعم از زن و مرد، را به طلب فضل الهی دعوت کرده‏ است. کسب درآمد و حضور در صحنه اقتصادی، یکی از مصادیق طلب فضل الهی است.

در آیه 23 سوره قصص نیز در داستان حضرت موسی و دختران شعیب، می‌توان به جواز کار زن در بیرون از منزل استناد کرد. داستان فرمانروایی «بُلْقَیس» در آیات۲۰ الی ۴۴ سوره نمل نیز دلیلی دیگری بر جواز اشتغال بانوان است.

تاریخ صدر اسلام نیز بیانگر ایفای نقش زنان در امور اقتصادی است. به عنوان مثال حضرت خدیجه(س) نمونه بارزی از بازرگانان عصر رسالت بوده است.

امروزه فقهای شیعه نیز با توجه به آیات و روایات به جواز اشتغال بانوان فتوا داده‏اند. البته این به معنای الزام زنان به اشتغال بیرون از خانه نیست؛ آنان در این زمینه مختار بوده و در قبال نفقه تکلیفی بر عهده ندارند.