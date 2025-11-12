به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «حسن حبیبی» امروز چهارشنبه، 21 آبان 1404 با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: شهدای گرانقدر، نمونه‌های عینی وفاداری، فداکاری و استقامت و نماد عزت و کرامت ملت ایران اسلامی هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان افزود: هر سال همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که به عنوان روز شهدای گمنام نام‌گذاری شده مراسم تشییع و تدفین پیکرهای مطهر این شهدا در سراسر کشور برگزار می‌شود و امسال نیز استان گیلان افتخار میزبانی از ۷ شهید گمنام دفاع مقدس را خواهد داشت.

وی گفت: پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی تالش و پاک آفتاب لیسار به خاک سپرده خواهد شد.

سرهنگ حبیبی با بیان اینکه باید یادمان‌های شهدا به پایگاه‌هایی برای روایتگری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شوند، افزود: هدف از تدفین شهدا در اماکن عمومی نظیر پارک‌ها، دانشگاه‌ها و تفرجگاه‌ها به‌منظور ایجاد پیوند میان نسل جوان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس است.

وی در تشریح برنامه‌های فرهنگی و جانبی ایام فاطمیه تصریح کرد: برگزاری نشست مطبوعاتی در مرکز استان برای تبیین اهداف و برنامه‌ها، اجرای پویش «خوش‌آمدی قهرمان» ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان، و همچنین برگزاری مسابقه دل‌نوشته و عکس از لحظات وداع و تدفین شهدا از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان از مشارکت گسترده مردمی در اجرای این آئین‌ها خبر داد و گفت: در بیش از ۳۰۰ نقطه فرهنگی و مذهبی استان شامل مساجد شاخص، مدارس و هیئت‌های مذهبی، برنامه‌های وداع و سوگواری فاطمی برگزار می‌شود که این مکان‌ها نقش پایگاه‌های مردمی را در گرامیداشت یاد شهدا ایفا خواهند کرد.

وی با اشاره به مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام روز سه‌شنبه ۳ آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)،افزود: مراسم تشییع رأس ساعت ۸ صبح از مرکز سپاه رشت تا میدان شهدای ذهاب برگزار می‌شود که پس از اقامه نماز، پیکر شهدا جهت تدفین به شهرستان تالش انتقال داده خواهد شد.

