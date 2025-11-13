به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمد سعیدی آریا در سخنرانی خود در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به روایات پیامبر اکرم (ص) درباره وضعیت امت اسلامی، گفت: زمانی که خداوند برای یک امت خیر بخواهد، فقها و فهیمان دینی در آن امت زیاد میشوند و جاهلان کم میگردند؛ اما اگر شر برای امتی مقدر شود، جاهلان فراوان و فقها اندک خواهند شد.
وی افزود: در جامعهای که خیر در آن جاری باشد، وقتی فقیه سخن میگوید، مردم گرد او جمع میشوند و از کلام او بهره میبرند؛ اما جاهل اگر سخن بگوید، تنها میماند و کسی به او توجه نمیکند. در مقابل، جامعهای که گرفتار شر است، جاهلان تریبون پیدا میکنند و مردم به سخنان آنان جذب میشوند، در حالی که فقها و عالمان تنها میمانند.
سعیدی آریا با اشاره به اینکه اگر مردم به دنبال جاهلان بروند، حق تنها میماند، گفت: امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه می فرمایند وظیفه ما این است که ببینیم بازوی چه کسی هستیم و کمککار چه کسی قرار میگیریم. نباید بازوی ظالمان شد و زمینخوردهها را رها کرد. امروز نیز دنیا از ما میخواهد مقاومت را کنار بگذاریم و به حرفهای جاهلان گوش دهیم، اما تکلیف ما نصرت ولایت است.
سعیدی آریا با اشاره به تنهایی امیرالمومنین (ع)، گفت: حضرت علی (ع) با وجود اینکه از همه داناتر و آگاهتر بودند، تنها ماندند و این تنهایی، داغی است که تا امروز بر دل شیعیان باقی مانده است.
وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) درباره شرط قبولی اعمال، گفت: ولایت امیرالمومنین (ع) شرط پذیرش نماز، روزه و اعمال صالح است. اگر کسی ولایت را نپذیرد، اعمال او پذیرفته نمیشود. امروز نیز وظیفه ماست که سره را از ناسره تشخیص دهیم و در کنار فقها و عالمان حقیقی بایستیم، نه در کنار جاهلان و مدعیان دروغین.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه تنها فقیهان میتوانند حق را از باطل تشخیص دهند، افزود: ترجیح دادن باطل بر حق، خطری است که همواره امتها را تهدید کرده و موجب تنهایی پیامبران و امامان شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد در زندگی دچار تفکیک ذهنی میان عبادت و عمل اجتماعی میشوند، افزود: ممکن است کسی نماز اول وقت بخواند اما در کسبوکار دروغ بگوید و رزاق بودن خدا را باور نداشته باشد. همین تفکیک در عرصه سیاست و اقتصاد نیز رخ میدهد؛ برخی نماز میخوانند اما در پای میز مذاکره، رزاق بودن خدا را فراموش کرده و به وعدههای دشمنان اعتماد میکنند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به وضعیت امروز جهان اسلام گفت: برخی کشورها با وجود ادعای مسلمانی، پایگاههای نظامی خود را در اختیار دشمنان قرار دادهاند تا از همانجا علیه مسلمانان اقدام کنند. این همان خطری است که پیامبر اکرم (ص) نسبت به آن هشدار داده بودند؛ یعنی جامعهای که ظاهر عبادی دارد اما در عمل اعوان ظالمان میشود.
وی با تأکید بر روحیه توحیدی و اعتماد به وعدههای الهی گفت: تنها خداوند است که وعدهاش تخلف نمیشود. قرآن کریم داستانهایی چون حضرت یوسف و حضرت موسی را برای سرگرمی نقل نکرده، بلکه برای آموزش و تقویت ایمان آورده است. اگر جامعهای بر محور ولایت و فقیه حرکت کند، خداوند خیر را برای آن مقدر خواهد کرد و دشمنان بر آن مسلط نخواهند شد.
سعیدی آریا با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) که فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند»، افزود: این سخن بر پایه معارف توحیدی و اعتماد به نصرت الهی بیان شده است. اگر مردم در کنار فقیه قرار گیرند و «هیهات من الذله» بگویند، خداوند خیر را برای آنان مقدر خواهد کرد.
وی در پایان با دعا برای امت اسلامی گفت: خداوند به این ملت برکت دهد که پای نظام و رهبری ایستادهاند و انشاءالله دشمنان اسلام و ایران عزیز هرچه زودتر به شر خود گرفتار شوند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما