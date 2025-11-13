مسابقات «مدهامتان»، قرآن را از مرکز به دل محلات برده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مجتبی یوسفی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ابنا با اشاره به ضرورت فعالیت‌های قرآنی مسجدمحور، گفت: امروز به این فرمایش حضرت امام راحل که مساجد سنگرند، باید بیشتر پرداخته شود چون این ژرف‌نگری حضرت امام را نشان می‌دهد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مساجد به روش سنتی گذشته فعالیت نمی‌کنند بلکه در حوزه تربیت، مشاوره خانواده و در امور تربیتی و حتی تحصیلی و محرومیت زدایی و توجه به محرومین فعال هستند.

وی با بیان اینکه مساجد پایگاه اجتماعی، سیاسی و دینی مردم در محلات هستند ، خاطرنشان کرد: مسابقاتی که برگزار می‌شود نظیر مسابقات حفظ، قرآن و نهج البلاغه این‌ها به نوعی رشد دهنده نگاه اعتقادی مردم و تقویت نگاه اعتقادی مردم هستند که به گره گشایی از مشکلات مردم ختم می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مساجد به پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی و محرومیت زدایی در محلات تبدیل شده‌اند.

یوسفی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان گفت: از دست اندرکاران برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان تشکر می‌کنم که به رونق بیشتر نگاه اعتقادی دینی و اجتماعی در بین جامعه کمک می‌کنند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: این مسابقات نه‌تنها رقابت قرآنی، بلکه جریانی برای تقویت هویت دینی و فرهنگی جوانان است. توصیه من این است که با تکیه بر ظرفیت مردم و جوانان، این مسیر ادامه پیدا کند تا قرآن به معنای واقعی در زندگی روزمره محلات جاری شود.

یوسفی با اشاره به نقش مسابقات قرآنی مدهامتان در تحقق عدالت فرهنگی در محلات گفت: مسابقات قرآنی مدهامتان مصداق بارز عدالت فرهنگی است؛ چون به‌جای تمرکز فعالیت‌های قرآنی در مراکز بزرگ و پایتخت، این برنامه‌ها را به دل محلات، روستاها و شهرهای کوچک برده است.

وی خاطرنشان کرد: قرآن از مسجد محل شروع می‌شود و استعدادها از بطن مردم شناسایی می‌شوند، نه صرفاً از نهادهای رسمی. این یعنی گسترش فرصت برابر برای همه‌ی جوانان و نوجوانان کشور جهت حضور در فعالیت‌های قرآنی.

یوسفی با اشاره به مهمترین دستاوردهای مسابقات قرآنی مدهامتان گفت: نخستین دستاورد، پرورش نسل قرآنی و متعهد در محلات است. جوانانی که از طریق این مسابقات وارد مسیر انس با قرآن می‌شوند، در آینده به قاریان، حافظان و مربیان قرآنی تبدیل می‌شوند. دومین دستاورد، ایجاد نشاط فرهنگی و اجتماعی در محلات است. وقتی مسجد به مرکز فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.

گفتنی است، هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه با حضور بیش از ۶۰۰ نفر از بچه‌های مسجد در همدان در حال برگزاری است.

