به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سفر به شهر اصفهان با آیت‌الله «سیدیوسف طباطبایی نژاد» نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، دیدار کرد.

در این دیدار که در دفتر امام جمعه اصفهان برگزار شد، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه های تحولی این مجمع در بخش های مختلف ارائه نمود.

آیت‌الله «رمضانی» در ادامه به ظرفیت مبلغان بومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، شبکه ماهواره ای ثقلین، دانشگاه اهل بیت(ع)، خبرگزاری ابنا، ویکی شیعه و اقدامات خیرانه در قاره آفریقا در حوزه های مختلف اشاره کرد.

آیت‌الله طباطبایی نژاد هم پیشنهاداتی را در حوزه کتاب و ترجمه ارائه نمود و در خصوص تاسیس و توسعه و مرمت مدارس علمیه در شهر اصفهان و سایر شهرهای استان اصفهان، گزارشی بیان نمود.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین «محمد علی معینیان» معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) نیز آیت الله رمضانی را همراهی کرد.

