  1. صفحه اصلی
  2. اخبار مجمع

دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با امام‌جمعه اصفهان/ تأکید بر گسترش فعالیت‌های تبلیغی

۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۵
کد مطلب: 1750250
دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با امام‌جمعه اصفهان/ تأکید بر گسترش فعالیت‌های تبلیغی

آیت‌الله رضا رمضانی در سفر به اصفهان با آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد دیدار کرد و گزارشی از برنامه‌های تحولی و فعالیت‌های بین‌المللی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سفر به شهر اصفهان با آیت‌الله «سیدیوسف طباطبایی نژاد» نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، دیدار کرد. 

در این دیدار که در دفتر امام جمعه اصفهان برگزار شد، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه های تحولی این مجمع در بخش های مختلف ارائه نمود.

دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با امام‌جمعه اصفهان/ تأکید بر گسترش فعالیت‌های تبلیغی

آیت‌الله «رمضانی» در ادامه به ظرفیت مبلغان بومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، شبکه ماهواره ای ثقلین، دانشگاه اهل بیت(ع)، خبرگزاری ابنا، ویکی شیعه و اقدامات خیرانه در قاره آفریقا در حوزه های مختلف اشاره کرد. 

آیت‌الله طباطبایی نژاد هم پیشنهاداتی را در حوزه کتاب و ترجمه ارائه نمود و در خصوص تاسیس و توسعه و مرمت مدارس علمیه در شهر اصفهان و سایر شهرهای استان اصفهان، گزارشی بیان نمود.

دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با امام‌جمعه اصفهان/ تأکید بر گسترش فعالیت‌های تبلیغی

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین «محمد علی معینیان» معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) نیز آیت الله رمضانی را همراهی کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha