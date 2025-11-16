به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در دیدار با فضلا و اساتید جامعه المصطفی(ص) واحد اصفهان به تشریح ابعاد شناخت جامع از دین پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود، بحث بررسی ۱۵ ساله در آلمان با هدف اثبات اینکه قرآن کتاب قانون نیست را مطرح کرد و تأکید نمود که در مواجهه با این مسائل، ما باید در شناخت اسلام، دقیق، عمیق و جامع باشیم. وی با استناد به آیه ۱۰ سوره انبیاء («لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ کِتَابًا فِیهِ ذِکْرُکُمْ...»)، مبحث عقلانیت در قرآن را مورد بررسی قرار داد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، داستان احتجاج حضرت ابراهیم (ع) با ستاره‌پرستان و خورشیدپرستان را یادآور شد و بیان داشت که این استدلال‌ها با فطرت مخاطبان کار دارد و آنان را متوجه فطرت خویش می‌کند.

ایشان با اشاره به نظر علامه طباطبایی که این برهان‌ها را «برهان محبت» می‌داند، تصریح کرد: قرآن زبان عقل و فطرت است و کتابی فراعصری محسوب می‌شود که برای همه اعصار و ملل نازل شده و ضوابط آن مربوط به همه ملت‌ها است.

وی افزود: قرآن بشریت را به سوی «حیات طیبه» دعوت می‌کند و اگر به دقت به آن توجه شود، می‌توان آن را در همه ابعاد، منبع حیات بشری قرار داد.

شناخت اهل بیت(ع)؛ لازمه فهم قرآن

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد که برای فهم زبان قرآن، باید از کسانی که آن را می‌فهمند یعنی اهل بیت (ع) کمک گرفت؛ لذا باید اهل بیت را بشناسیم تا بر اساس نگاه آنان، قرآن را بشناسیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین در تشریح مراتب انسانی، اشاره کرد که برخی انسان را سه قسم حسی، عقلی و شهودی تقسیم می‌کنند. انسان حسی، مدار فکرش ماده و مادیات است؛ انسان عقلی، مدار فکرش عقل است؛ و انسان شهودی، مدار فکرش کشف و شهود است

وی نیز تصریح کرد: قرآن، انسان را از مدار حسی به مدار عقلی و شهودی دعوت و انسان را الهی می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) هشدار داد که امروزه دارند قرآن و دین را تحریف می‌کنند. و تأکید کرد: ما باید نگاهمان به دین یک نگاه حداکثری باشد و رویکرد ما به دین باید رویکردی عام باشد نه خاص. قرآن نیامده تا ما را به انزوا بفرستد، بلکه آمده تا ما را به عرصه اجتماع بفرستد و ما را اجتماعی می‌کند.

وی حتی احکام فردی مانند نماز و روزه را دارای رویکرد اجتماعی دانست که در اجتماع اثرگذارند؛ برای مثال نماز «تنهی عن الفحشاء و المنکر» می‌کند.

تربیت الهی و مقام معلمی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به آیه «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ»، بیان داشت: ابتدا باید تقوا پیشه کنیم و دانش‌آموخته قرآن شویم، سپس می‌توانیم مربی و معلم قرآن شویم.

ایشان با استناد به تعبیر علامه حسن‌زاده (ره)، یادآور شد که پیامبر اکرم (ص) ابتدا «متعلّم به تعلیم رب» شدند و سپس به مقام معلمی رسیدند.

وی با استناد به حدیث امام صادق (ع)، تأکید کرد: اول باید به «ادب الله» مؤدب شویم، سپس وارد میدان کارزار و تبلیغ شویم.

دبیر کل مجمع، سه نوع ادب را برشمرد: ادب نسبت به خود (ادب مع النفس)، ادب نسبت به دیگران (ادب مع الغیر) و ادب نسبت به خدای تبارک و تعالی (ادب مع الله).

او افزود: زمانی که شخص تربیت شد، مسئولیت و تبلیغ دین به وی محول می‌شود و امر دین و امامت برای اصلاح بندگان به وی محول می‌گردد. همچنین مبلغ باید «عالم به زمانه» باشد.

آیت‌الله رمضانی به نقل از آیت‌الله مصباح یزدی بیان داشت: «دین را جامع، دقیق و عمیق بفهمید بعد این فهم را بروید منتقل کنید.»

مواجهه با سه نوع تحریف بنیادین

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد که امروزه ما با انواع تحریف‌ها مواجه هستیم. آیت‌الله رمضانی درباره اولین تحریف گفت: برخی از واژه‌های زیبا مانند «اسلام رحمانی» استفاده می‌کنند. اگرچه این حرف درستی است، اما دنبال این هستند که بگویند باید به دنبال صلح مطلق بود و مقاومت معنا ندارد.

او در پاسخ بیان داشت که «اسلام رحمانی» مورد قبول است، اما مقاومت نیز باید در ذیل آن باشد.

ایشان با استناد به آیه «مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» و آیه الکرسی («فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللَّهِ») تأکید کرد که شهادتین نیز نفی باقی آلهه‌ها است.

وی کفر را مانند علف هرز و فاسدی دانست که فساد را به جامعه منتقل می‌کند و آن جامعه را از نگاه توحیدی خارج می‌سازد.

آیت‌الله رمضانی به آیاتی از سوره حج و سوره بقره اشاره کرد که در آن‌ها به دفع ظلم و مقابله با کسانی که به ناحق از دیارشان اخراج شده‌اند، اجازه جنگ داده شده است.

او همچنین افزود: این موارد مصداق «جهاد تبیین» است و باید درست تبیین شود تا تحریف نکنند. آیت‌الله رمضانی در ادامه گفت: دومین تحریف، «نگاه فردی به دین» است که برخی روشنفکران آن را ترویج می‌دهند که دین امری فردی و تجربه فردی است اما صحیح این است که دین هم بُعد فردی دارد و هم بُعد اجتماعی، بلکه احکام اجتماعی دین اگر بیشتر از احکام فردی نباشد، کمتر هم نیست.

وی ادامه داد: خطر بزرگ دیگر «جایگزینی شریعت» است که پیش‌تر در مسیحیت رخ داد و شریعت تعطیل شد. این روند شامل حذف تدریجی نماز، روزه و حج است؛ مثلاً می‌گویند: «چرا این‌قدر خرج می‌کنید و به حج می‌روید؟ به جایش به جوان‌ها کمک کنید تا ازدواج کنند».

دبیرکل مجمع جهانی‌ اهل‌بیت(ع) همچنین به نمونه‌هایی در غرب اشاره کرد که در کنار قرائت عربی نماز، قرائت انگلیسی نیز انجام می‌دهند تا کم کم زبان عربی تعطیل شود و سجده حذف گردد و امور دیگر جایگزین شریعت می‌کنند.

ایشان با رد دیدگاه «دلمان پاک است» و لزوم ترک نماز و روزه، تأکید کرد: قرآن فقط دل زلال را کافی نمی‌داند و لازمه ایمان، عمل است؛ برای مثال، در برلین مسجد لیبرال دارند.

آیت‌الله رمضانی به «تغییر مفاهیم و معانی» به‌عنوان تحریف سوم اشاره کرد و مورد خانواده را مثال زد. وی گفت: قرآن ارکان خانواده را زن و مرد می‌داند، اما در غرب معنای وسیع‌تری ارائه شده است: زن با زن، مرد با مرد، و حتی انسان با حیوان.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین تصریح کرد: در آلمان صحبت کردن علیه همجنس‌گرایی جرم محسوب می‌شود و همانند هولوکاست مجازات دارد.

او نیز در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر (ص)، یادآور شد که بدتر از شرایط فعلی، زمانی است که انسان‌ها را امر به منکر و نهی از معروف کنند و معروف را منکر و منکر را معروف بدانند؛ جهلی که امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه از آن بسیار شکایت می‌کند.

وی در پایان، وظیفه حوزه‌های علمیه را در حقیقت تبیین نظام ارزش‌های انسانی با زبان بین‌المللی دانست و تأکید کرد که باید تبیین کنیم که چه اتفاقی دارد می‌افتد.

آیت‌الله رمضانی همچنین در خلاصه مباحث خود افزود: اسلام دین فراعصری است، زبان اسلام، زبان فطرت و عقل است و زبان محاوره آن عربی است.

