به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مرتضی کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه کشور، از آغاز برگزاری بزرگ‌ترین لیگ ملی تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای ایران با عنوان «جام رسانه امید» از تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در تهران خبر داد.

کارآموزیان با اشاره به جزئیات این رویداد گفت: «جام رسانه امید به‌مدت دو روز برگزار می‌شود و با حضور بیش از ۷۰۰ فعال رسانه‌ای از سراسر کشور، بزرگ‌ترین گردهمایی رسانه‌ای سال خواهد بود. هدف این لیگ، گسترش جریان تولید خبر خوب، امیدآفرینی و معرفی دستاوردهای ایران اسلامی در قالب‌های متنوع رسانه‌ای است.»

وی افزود: «این رقابت ملی در محورهای خبر، گزارش، تولیدات چندرسانه‌ای، اینفوگرافی و محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار می‌شود. همچنین در این دوره، جایزه ویژه‌ای برای برترین تولیدات هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است تا نقش فناوری‌های نوین در آینده رسانه کشور مورد توجه قرار گیرد.»

رئیس سازمان بسیج رسانه با تأکید بر رویکرد باز و فراگیر این رویداد تصریح کرد: «جام رسانه امید، چتری برای حضور همه نیروهای رسانه‌ای کشور و فرصتی برای رقابت حرفه‌ای، تعامل سازنده و نمایش خلاقیت در تولید محتوای مؤثر و جریان‌ساز است.»

به گفته کارآموزیان، داوری آثار این لیگ با مشارکت هیئت داوران مجرب و بهره‌گیری از پایشگرهای هوش مصنوعی انجام می‌شود تا ارزیابی آثار با دقت، بی‌طرفی و استانداردهای روز رسانه‌ای صورت گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «هدف ما ایجاد گفتمان تازه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور است؛ گفتمانی که به‌جای تمرکز بر ضعف‌ها، روایت‌گر توانمندی‌ها، امید و واقعیت‌های پیشرفت در ایران اسلامی باشد.»

اختتامیه این رویداد ملی در پایان آبان‌ماه با حضور مسئولان کشوری، لشکری و جمعی از مدیران و فعالان رسانه‌ای برگزار خواهد شد.

گفتنی است «جام رسانه امید» در قالب رقابتی ۳۶ ساعته برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این مدت، به تولید و انتشار آثار خود در محورهای مختلف خبری و محتوایی خواهند پرداخت.

