رونمایی از ۶ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در رشت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سجاد کوچک نژاد» سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان روز جمعه، ۲۳ آبان ۱۴۰۴ در گفتوگویی با اظهار کرد: ۶ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس روز شنبه، ۲۴ آبان در مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در رشت رونمایی میشود.
وی نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت در میان کودکان و نوجوانان با بهرهگیری از فعالیتهای کتابمحور از اهداف و اولویتهای این حرکت فرهنگساز دانست و افزود: این آثار در راستای برگزاری دومین کنگره ملی هشت هزار شهید گیلان توسط مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری به رشتهتحریر درآمده و با همکاری و حمایت دستاندرکاران کنگره تدوین و به چاپ رسیده است.
کوچکنژاد همچنین، اجرای فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی کتابمحور و تجلیل از صاحبان قلم و اندیشه و فعالان عرصه مطالعه و کتابخوانی را از دیگر برنامههای این روز اعلام کرد.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان ادامه داد: در همینراستا، برنامههای هدفمند و خلاقانه با عنوان«بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ توسط مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری سراسر استان برگزار میشود.
وی در پایان از برگزاری مهرواره «دنیای رنگی کتابها» در شهرستان خمام و آیین ادبی استانی «دوپنجره» با حضور غلامرضا بکتاش، نویسنده و شاعر نامآشنای ادبیات کودک و نوجوان کشور در مرکز فرهنگی هنری شماره 3 کانون رشت خبرداد و ابراز امیدواری کرد که این حرکتهای اثربخش، بسترهای مناسب را برای نهادینهسازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و مانوسسازی افزونترهمگان، به ویژه نسل کودک و نوجوان با «یار مهربان» فراهم کند.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما