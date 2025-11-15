به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید مجتبی جلالی پور» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان امروز شنبه، 24 آبان 1404 در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه مرکز مشاوره راه زندگی «رُز» از سال ۱۴۰۱ با مجوز سازمان روان‌شناسی کشور با هدف شناسایی، ارائه خدمات در دسترس و مداخلات فوری شروع به کار کرد، گفت: در حال حاضر این مرکز در تمام ادارات تابعه کمیته امداد و کتابخانه های عمومی منتخب سراسر استان دارای دفتر بوده و 41 مشاور با مرکز راه زندگی همکاری دارند.

وی به تشریح مأموریت‌ها و شرح وظایف این مرکز مشاوره پرداخت و اضافه کرد: کسب مهارت لازم برای رویارویی با آسیب‌های اجتماعی و رفع نیازهای سلامت روان مددجویان و اقشار کم برخوردار، از مهمترین رسالت های این مرکز می باشد.

جلالی پور، با بیان اینکه خدمات روان‌شناسی یکی از گران‌ترین نوع خدمات محسوب می‌شود، گفت: در این مراکز خدمات روان‌شناسی و روانپزشکی با حضور متخصصین روانشناسی و اعصاب و روان، به صورت کاملاً رایگان به مددجویان اعطاء می گردد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، افزود: تشخیص اختلالات روانی توسط دستگاه QEEG، نوروفیدبک و واقعیت مجازیVR از دیگر خدمات این مرکز می باشد.

وی در ادامه به ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به اعضای کتابخانه های عمومی استان اشاره و خاطرنشان کرد: باورمان این است که جاده توانمندسازی مددجویان از مسیر سلامت روان می گذرد و سلامت روان هر فرد در گرو آگاهی بوده و نماد آگاهی در خانواده آشتی با کتاب و فرهنگ کتابخوانی است.

جلالی پور، ادامه داد: حضور همزمان مشاوره و کتاب در کنار هم در کتابخانه های عمومی، فضای متمایزی برای رسیدن به این هدف ارزشمند رقم خواهد زد و از این منظر حائز اهمیت است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، با بیان اینکه طی هفت ماه سال جاری بالغ بر 13 هزار مورد مشاوره فردی از سوی مرکز راه زندگی صورت پذیرفته است، افزود: تعداد 200 کارگاه و دوره آموزشی گروهی برای 1600 نفر از دیگر خدمات این مرکز طی این مدت محسوب می گردد.

جلالی پور، اضافه کرد: اجرای 712 مورد آزمون روانشناختی، 195 مورد بازدید حضوری در منزل و 186 ویزیت روانپزشک از دیگر خدمات این مرکز طی سال جاری بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، ضمن تقدیر از همراهی و مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان، گفت: از مجموع خدمات ارائه شده طی سالجاری، یک هزار و 369 مورد مشاوره فردی و 37 مورد مشاوره گروهی برای 296 نفر، در کتابخانه های استان صورت پذیرفته است.

