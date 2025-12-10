به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله WDET و Religion News Service ، مساجد و مراکز اسلامی در ایالات متحده در حال تبدیل شدن به پایگاه‌های جدیدی برای ارائه خدمات سلامت روان هستند. این ابتکار با هدف پاسخ به نیازهای فرهنگی و دینی جامعه مسلمان و کاهش انگ اجتماعی پیرامون مشکلات روانی شکل گرفته است.

در بسیاری از خانواده‌های مهاجر، مسائل روانی همچنان با برچسب «ضعف ایمان» دیده می‌شود؛ موضوعی که باعث می‌شود نوجوانان و جوانان نتوانند آزادانه کمک بگیرند. برای رفع این مشکل، مرکز اسلامی دیترویت با راه‌اندازی کلینیک «My Mental Wellness» نخستین مرکز سلامت روان تمام‌وقت درون مسجد در آمریکای شمالی را ایجاد کرده است. این کلینیک خدمات رایگان مشاوره و درمان ارائه می‌دهد.

همچنین مرکز ADAMS در ویرجینیا با همکاری امامان و درمانگران، مدل تلفیقی «روان‌شناسی اسلامی» را اجرا می‌کند؛ مدلی که تلاش دارد درمان‌های علمی را با نیازهای فرهنگی و دینی جامعه مسلمان هماهنگ سازد.

به گفته متخصصان، این طرح‌ها می‌توانند نقش مهمی در کاهش انگ اجتماعی، افزایش اعتماد جامعه مسلمان به خدمات سلامت روان و ایجاد پل ارتباطی میان علم روان‌شناسی و آموزه‌های دینی ایفا کنند. با این حال، هنوز همه مساجد آمریکا به چنین امکاناتی مجهز نیستند و کارشناسان بر ضرورت گسترش این خدمات در سطح ملی تأکید دارند.

