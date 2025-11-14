به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «عباس بایرامی» شامگاه پنج‌شنبه، 22 آبان 1404 در مراسم یادواره ۳۶ شهید والامقام روستای چینی‌جان شهرستان رودسر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه جنگ‌های روانی و تبلیغاتی دشمن، در تمام عرصه‌ها و صحنه‌های جهانی سرافراز و مقتدر ایستاده است.

وی با بیان اینکه تعهد ملت ایران به شهدا تزلزل‌ناپذیر است، افزود: حضور گسترده مردم در یادواره‌های شهدا، نشان می‌دهد که ملت اجازه نخواهند داد خون شهیدان پایمال شود و این حضور، پیام وفاداری و بیداری ملت ایران است.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره‌های شهدا، تصریح کرد: این مراسم‌ها نقش مؤثری در روشنگری، بصیرت‌افزایی و دشمن‌شناسی جامعه دارند و زمینه آشنایی نسل جوان با اهداف، افکار و سبک زندگی شهدا را فراهم می‌کنند.

سردار بایرامی ادامه داد: تبیین سبک زندگی شهدا ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا دشمنان تلاش دارند ارزش‌های ما را به ضد ارزش تبدیل کنند و در این مسیر باید با آگاهی و بصیرت مقابله کرد.

وی دفاع مقدس را رویدادی بی‌بدیل در تاریخ ایران دانست و گفت: دفاع مقدس مانع تجزیه کشور شد و درس‌های نانوشته بسیاری دارد که باید به‌درستی تبیین و برای نسل امروز بازگو شود.

بایرامی با اشاره به نقش معنویت در زندگی شهدا افزود: زندگینامه و وصایای شهدا سرشار از معرفت، عرفان و بینش عمیق است و چراغ راه زندگی امروز ما محسوب می‌شود.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور در ادامه با اشاره به جنگ دوازده‌روزه آمریکا علیه ایران گفت: اگر برای این جنگ دوازده‌روزه، دوازده هزار کتاب نوشته شود، باز هم کم است، زیرا در این رویداد، از درایت، تدبیر و اقتدار رهبری نظام به‌گونه‌ای کم‌نظیر در سطح داخلی و بین‌المللی رونمایی شد.

وی همچنین با گرامیداشت ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا (س) را اسوه‌ای جاودانه برای زنان و مردان جامعه اسلامی دانست و گفت: ولایتمداری و ایستادگی حضرت زهرا (س) در دفاع از حق، بهترین الگو برای جامعه امروز است و باید در سبک زندگی ما نهادینه شود.

