به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دومین همایش «مفاخر هجرت» با هدف تجلیل از بزرگان مهاجر افغانستانی در ایران، از طرف بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم ج.ا. ایران، روز دوشنبه (۲۶ آبان) در شهر مقدس قم برگزار میشود.
در این همایش از مقام علمی و تلاشهای پژوهشی، سیاسی و اجتماعی حجت الاسلام و المسلمین سید غلامحسین موسوی تجلیل به عمل میآید.
استاد موسوی از طلاب مبارز و انقلابی افغانستانی مقیم نجف بودند که ارتباط نزدیک با امام خمینی(ره) در دوران تبعید ایشان در عراق داشتند؛ وی جزء اولین کسانی بود که اعلامیههای امام را در آن دوران به دست انقلابیون داخل ایران میرساند.
سید غلامحسین موسوی که پس از انقلاب اسلامی، مجاور حضرت معصومه(س) میشود، علاوه بر فعالیتهای فراوان فرهنگی و سیاسی، سالها در تاریخ شیعیان افغانستان هم پژوهش و تحقیق کرده است و آثار ارزشمندی در این زمینه به چاپ رسانده است.
موسوی که عمری را در راه مبارزه فرهنگی و تلاش علمی سپری کرده است، الگوی مناسبی برای جوانان مهاجر، مخصوصا طلاب علوم دینی محسوب میشود.
