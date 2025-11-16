شخصیت پیامبر اکرم(ص) ستون شکوه و عظمت اسلام است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حافظ سید ریاض حسین نجفی در خطبه نماز جمعه در مسجد حوزه علمیه جامعة المنتظر در لاهور، گفت: پیامبر اکرم(ص) تبلیغ اسلام را از نقطه صفر آغاز کردند و امروز، الحمدلله، بیش از ۱.۴ میلیارد مسلمان در جهان حضور دارند. اسلام در جامعه کفار و مشرکان بهراحتی گسترش نیافت، بلکه پیامبر(ص) آزارها و رنجهای بسیاری را تحمل کردند.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در مدت ۲۳ سال توانستند حکومتی فراگیر در سراسر جزیرةالعرب بنا کنند و پایه این موفقیت، اخلاق و منش بینظیر آن حضرت بود. شخصیت پیامبر(ص) بهقدری والا است که تا امروز هیچکس نتوانسته بر آن خدشهای وارد کند و همین فضایل اخلاقی، جایگاه اسلام را در جهان اعتلا بخشید.
آیتالله نجفی یادآور شد: پس از اخلاق پیامبر(ص)، ایثار مالی دومین عامل عمده در سربلندی اسلام بود؛ و در این زمینه، برجستهترین نقش از آنِ حضرت خدیجه کبری(س) است.
وی تأکید کرد: امروز مسلمانان نیز باید به اخلاق نیکو و ایثار مالی پایبند باشند. مال دنیا ماندنی نیست؛ امروز در دست شماست و فردا در اختیار دیگری خواهد بود. سومین عاملی که موجب عظمت اسلام شد عزم و اراده استوار بود؛ ما نیز باید با اخلاص و ارادهای محکم در مسیر رسالت الهی خود بمانیم.
آیتالله نجفی گفت: پیامبر اکرم(ص) در شجاعت و استقامت مثالزدنی بودند. امام علی(ع) میفرمایند: هرگاه در جنگ به سختی میافتادیم، رسول خدا(ص) پناه و پشتوانه ما بودند.
عالم شیعه پاکستان تأکید کرد: اسلام دین صلح، آرامش و امنیت است. تبلیغ دین کاری آسان نیست و مبلغ باید صبر و بردباری داشته باشد. رسول خدا(ص) در تمام عمر شریف خود هرگز کسی را تحقیر یا سرزنش نکردند.
وی افزود: صداقت اساس کار مبلغ دینی است. مبلغان و ذاکران باید صادقانه سخن بگویند؛ تنها آنچه در کتابها وجود دارد یا با عقل سازگار است بیان کنند و با گفتن مطالب بیپایه، مایه بدنامی اسلام و مکتب اهلبیت(ع) نشوند.
آیتالله حافظ ریاض نجفی در پایان تصریح کرد: مسلمانان باید چنان رفتار و اخلاقی داشته باشند که نشان دهد ما بندگان و پیروان راستین رسول خدا(ص) هستیم.
