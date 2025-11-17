به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره نهج‌البلاغه دانشگاه‌های استان تهران گفت: اینکه دانشجویان در ضمن فعالیت دانشگاهی در عرصه‌های مختلف، به حوزه نهج‌البلاغه اهتمام ویژه داشته باشند و در فضای مسابقه و رقابت، بتوانند رتبه برتر را کسب کنند، بسیار زیبنده است. به برگزیدگان تبریک می‌گویم و آرزوی توفیق روزافزون برای آنان دارم.

وی ادامه داد: نهج‌البلاغه یک اکسیر رشد و کلید جدی و تاثیرگذار در فهم قرآن و معارف اهل بیت (علیهم‌السلام) است. نهج‌البلاغه در کلام مولی الموحدین به عنوان مفسر واقعی حقایق دین، سیره پیامبر و بالاتر از آن کلام خداوند متجلی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در پایان خطاب به برگزیدگان این جشنواره خاطرنشان کرد: اینکه شما توفیق پیدا کردید انس و الفتی با نهج‌البلاغه پیدا کنید را باید مقدمه‌ای برای حرکت‌های جدی‌تر و توجهات بیشتر در حوزه دریای عمیق اقیانوس ژرف معارف الهی بدانید و ان‌شاءالله با استمداد حضرت علی (علیه‌السلام) خداوند به شما توفیقات بیشتری عنایت کند.

گفتنی است در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین ساداتی‌نژاد رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان تهران به ارائه جزئیات این جشنواره پرداخت و افزود: در کل کشور بیش از ۵۰ هزار نفر شرکت کردند که ۲۸۰۰ نفر از آنان از استان تهران بودند و از این تعداد، ۵۳ نفر در استان تهران حائز رتبه برتر شدند. این جشنواره در پنج حوزه ادبی، پژوهشی، هنری، رسانه و معارف و همچنین ۱۹ رشته حفظ، مفاهیم، کتابخوانی، نقاشی، طراحی پوستر، عکس‌نوشته، خوشنویسی، کلیپ، موشن‌گرافی، پادکست، رسانه مجازی، داستان نویسی، شعر، فیلمنامه نویسی، نمایش‌نامه نویسی، مقاله نویسی، تدوین کتاب و تدوین محتوای آموزشی بوده است.

در ادامه این جلسه همچنین برخی از برگزیدگان این جشنواره به بیان دیدگاه‌ها و ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

