به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی جمعیت هلال‌احمر فلسطین، اعلام کرد که نوار غزه به حدود ۲۵۰ هزار خیمه نیاز دارد و در حال حاضر ۸۵ درصد از ساکنان این منطقه بی‌خانمان هستند.

«رائد النمس» در گفت‌وگو با شبکه «المملکة» وضعیت غزه را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و گفت: نخستین سامانه بارشی موجب آسیب به بسیاری از خیمه‌ها شده است، در حالی که کمک‌های وارد شده به غزه حتی حداقل نیازها را برآورده نمی‌کند.

وی افزود: «صدها هزار خانواده بی‌خانمان شده‌اند اما طرف اسرائیلی ورود کمک‌ها را از نظر کمیت و کیفیت محدود کرده و این امر باعث کاهش شدید دسترسی به خیمه‌ها، پارچه‌ها و پتوها شده است.»

النمس تأکید کرد که «راه‌حل‌های جزئی پاسخگوی نیازهای گسترده نیست» و خواستار اقدام فوری برای بازسازی زیرساخت‌ها، فعال‌سازی خدمات شهری و شبکه‌های فاضلاب، و همچنین ورود خیمه‌ها، کانکس‌ها و تجهیزات اسکان اضطراری شد.

او توضیح داد: از آغاز تجاوز اسرائیل تاکنون حدود ۳۰ اردوگاه اسکان اضطراری ایجاد شده که برخی از آنها از خدمت خارج شده و برخی دیگر به دلیل بارش‌ها آسیب دیده‌اند. همچنین، بسیاری از خیمه‌ها ظرفیت پذیرش آوارگان جدید را ندارند.

سخنگوی هلال‌احمر فلسطین همچنین از کمبود شدید تجهیزات پزشکی به‌ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن خبر داد و گفت: بیش از ۳۵ مرکز درمانی سیار و ۴ بیمارستان صحرایی ایجاد شده است، اما در شرایطی که ۱۵۰ هزار بیمار مزمن در غزه وجود دارد، نیاز فوری به انتقال ۱۵ هزار بیمار در وضعیت بحرانی احساس می‌شود.

وی نقش بیمارستان‌های صحرایی اردن را در کاهش بحران بهداشتی غزه بسیار مهم دانست و گفت این بیمارستان‌ها با انجام عمل‌های جراحی تخصصی جان بسیاری را نجات داده‌اند.

النمس در پایان خاطرنشان کرد که روزانه تنها حدود ۱۰۰ کامیون کمک وارد غزه می‌شود، ولی طبق توافق آتش‌بس باید ۶۰۰ کامیون در روز وارد شود؛ موضوعی که بحران انسانی و بهداشتی در این منطقه را تشدید کرده است.

