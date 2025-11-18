به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان ثبتنام شرکت در «مدرسه پاییزی ۲۰۲۵» با موضوع «فاطمه بنت محمد(س)؛ درآمدی بر مطالعات فاطمی در غرب» اعلام شد. این دوره آکادمیک چهار هفتهای با هدف بررسی شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) در پژوهشهای دانشگاهی غرب برگزار میشود.
این برنامه جامع، شامل سلسله سخنرانیهای تخصصی توسط گروهی از استادان و پژوهشگران بینالمللی در حوزههای تاریخ، الهیات و مطالعات معاصر فاطمی است.
این دوره بهصورت آنلاین و زنده، از شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ (۲۲ نوامبر ۲۰۲۵) آغاز میشود. جلسات از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۱۵ بهوقت ایران برگزار خواهد شد.
علاقه مندان، دانشجویان و پژوهشگران رشتههای مطالعات اسلامی، الهیات، تاریخ و مطالعات ادیان جهت حضور در این برنامه میتوانند از طریق لینک https://chsiqs.ir/ اقدام به ثبتنام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۹۲۳۴۹۸۴۴۴۵۸۰+ در پیامرسانهای واتساپ و تلگرام تماس حاصل فرمایید.
