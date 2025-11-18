به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساخت بنای مذهبی «دیوار ابدی دعاهای مستجاب‌شده» در نزدیکی بیرمنگام آغاز شده است.

این سازه که با طراحی حلقه موبیوس و ارتفاع حدود ۵۱ متر ساخته خواهد شد، از یک میلیون آجر تشکیل می‌شود و هر آجر به یک داستان از دعاهای گزارش‌شده به‌عنوان «مستجاب‌شده» متصل خواهد بود.

این پروژه توسط ریچارد گیمبل پایه‌گذاری شده و زمین آن توسط خانواده ادمیستون اهدا شده است. کارشناسان معماری و مذهبی بر اهمیت فرهنگی و معنوی این بنای بزرگ برای جامعه معتقدند و آن را نمادی از ایمان و امید مستمر انسان‌ها ارزیابی می‌کنند.

