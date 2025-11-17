دادگاه عالی عراق، پارلمان را منحل کرد/ تا تشکیل کابینه جدید، دولت صرفاً «پیشبرد امور» خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس ماده ۵۶ قانون اساسی، دادگاه عالی عراق اعلام کرد که مهلت قانونی پارلمان به پایان رسیده و از امروز این نهاد فاقد وجاهت قانونی است.

در این حکم تصریح شده است که دولت فعلی تا تشکیل دولت جدید تنها به‌عنوان «دولت پیشبرد امور» شناخته می‌شود و هیئت وزیران صرفاً در امور اجرایی غیرقابل تأخیر مانند خدمات روزمره و انتظامی صلاحیت دارد.

دادگاه عالی هشدار داد که دولت دیگر حق ورود به حوزه‌هایی چون قراردادها و معاهدات بین‌المللی، عزل و نصب، تغییرات ساختاری و تصویب قوانین حساس را ندارد.

این تفسیریه بنا به درخواست عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق صادر شد.

دادگاه تأکید کرد که رئیس‌جمهور نیز تا پس از پایان انتخابات پارلمان جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

نشست امروز دادگاه عالی فدرال به ریاست منذر ابراهیم حسین و اعضا برگزار شد.

در این نشست تأکید شد که مدت زمان هر دوره انتخابی پارلمان چهار سال تقویمی است که با نخستین جلسه آغاز و در پایان سال چهارم خاتمه می‌یابد.

........

پایان پیام/