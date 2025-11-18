تشییع ۵ آلاله گمنام همزمان با روز شهادت حضرت زهرا(س) در گلستان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامههای مربوط به آئینهای استقبال، وداع، تشییع و تدفین پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان گلستان اعلام شد.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، آئین استقبال از پیکر مطهر این شهدا چهارشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۶:۳۰ در شهرستان بندرگز برگزار میشود.
مراسم وداع با این شهدا نیز یکشنبه ۲ آذرماه همزمان با نماز مغرب و عشا در حسینیه عاشقان ثارالله شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.
مراسم تشییع پیکر شهدا دوشنبه ۳ آذرماه مصادف با روز شهادت حضرت زهرا (س)، از ساعت ۸:۳۰ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله گرگان به سمت امامزاده عبدالله برگزار میشود.
طبق برنامهریزی انجامشده، سه تن از این شهدای والامقام در شهرستان گرگان، یک شهید در شهرستان علیآباد و یک شهید در شهرستان مراوهتپه به خاک سپرده خواهند شد.
در این اطلاعیه از عموم مردم شهیدپرور استان دعوت شده است تا در این مراسمهای معنوی حضور یابند و بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کنند.
