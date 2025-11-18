به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز دوشنبه (۲۶ آبان) در صفحه ایکس خود اعلام کرد که از ۱۱۱ میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای پاسخ به زمینلرزه ویرانگر ۳۱ اوت در استانهای ننگرهار و کنر در شرق افغانستان، تنها ۳۵ میلیون دلار (حدود ۳۲ درصد) تاکنون تأمین شده است.
این زمینلرزه با قدرت بیش از ۶ ریشتر جان بیش از ۲۱۵۰ نفر را گرفت، هزاران خانه و زیرساخت حیاتی را ویران کرد و حدود ۲۲۱ هزار نفر را در وضعیت نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه قرار داد و چندین پسلرزه قوی نیز خسارات را تشدید کرد.
طبق اعلام اوچا، دربرنامه این نهاد برای کمکرسانی به حدود ۲۰۴ هزار نفر از ساکنان مناطق با شدت بالای لرزش (+MMI 5)، اولویت با کسانی است که خانههایشان به کلی تخریب شده یا غیرقابل سکونت است.
این دفتر افزوده است، تا ۱۹ اکتبر، شرکای بشردوستانه به ۲۱۱ هزار نفر در مناطق اولویتدار و در مجموع به ۲۹۶ هزار نفر در تمام مناطق آسیبدیده کمکرسانی کردهاند.
اوچا تأکید کرد که با وجود این پیشرفت، با کمبود شدید بودجه مواجه است و برای کمک به مردم برای عبور از زمستان سخت پیشرو، به حمایت مالی فوری و بسیار بیشتری نیاز است.
در همین حال، زمینلرزه دیگری اخیراً شمال افغانستان را لرزاند و در ولایتهای سمنگان و بلخ نیز تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشت.
گفتنی است، بحران بشری در افغانستان با ادامه بازگشت گسترده مهاجران (بیش از ۴ میلیون نفر تنها در دو سال گذشته از ایران و پاکستان)، خشکسالی مداوم و کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی روزبهروز وخیمتر میشود؛ سازمان ملل متحد هشدار داده که بدون تزریق سریع منابع مالی جدید، توانایی پاسخگویی به نیازهای فوری میلیونها افغان در معرض خطر وجود ندارد.
