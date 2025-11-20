به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهندس مصطفی ضابط، مدرس حوزه هوش مصنوعی، پژوهشگر فناوری های نوین و برگزار کننده گالری‌های هنری قرآنی، در گفت‌وگو با ابنا درباره دومین دوره گالری آثار قرآنی تولیدشده با هوش مصنوعی در گالری کوشک باغ هنر تهران، بر نقش تحول‌آفرین فناوری در نشر معارف اسلامی تأکید کرد.

این گالری از اول تا چهارم آذرماه برگزار می‌شود و بیش از صد اثر هنری از هنرمندان نقاط مختلف کشور در آن ارائه شده است.

ضابط با توضیح روند شکل‌گیری این دوره گفت: «اتفاقی که اینجا می‌افتد فقط یک نمایشگاه نیست؛ یک نمونه روشن از پیوند هنر، فناوری و معارف دینی است. ما با ابزارهای هوش مصنوعی توانستیم داستان‌های قرآن کریم را از خلقت تا قیامت با دقت، ظرافت و گستره‌ای که قبلاً امکان‌پذیر نبود، تصویرسازی کنیم.»

او اشاره کرد که استقبال گسترده هنرمندان از سراسر کشور و جمع‌آوری آثار از نقاط مختلف، نشان می‌دهد که «نسل جدید به‌سرعت در حال ورود به عرصه هنر دینی با ابزارهای دیجیتال است.» به گفته او، آموزش‌های تخصصی ارائه‌شده و دسترسی آسان به فناوری موجب شده هنرمندان بدون محدودیت، بتوانند مفاهیم پیچیده قرآن را به زبان تصویر بیان کنند.

ضابط اهمیت این روند را چنین توصیف کرد: «مصورسازی مفاهیم قرآنی سال‌ها به‌عنوان کاری دشوار و پرهزینه شناخته می‌شد. امروز هوش مصنوعی این مسیر را کوتاه کرده و به مربیان قرآن، مدارس، فعالان فرهنگی و حتی هنرمندان مبتدی فرصت داده تا محتواهای دقیق و قابل‌فهم تولید کنند. این یعنی معارف اسلامی می‌تواند با زبان نسل امروز و با جذابیت بصری بیشتری منتقل شود.»

او درباره این دوره از گالری ادامه داد: «در کنار نمایش آثار، روایتگران حضور دارند که برای مخاطبان سیر خلقت، پیامبران و رویدادهای قرآنی را توضیح می‌دهند. مخاطب یک تجربه ترکیبی دریافت می‌کند؛ هم هنر می‌بیند، هم روایت می‌شنود، هم تاریخ قرآن را دنبال می‌کند.»

مهندس ضابط همچنین به حمایت مالی غیرمنتظره‌ای اشاره کرد که به گفته او «مسیر این گالری را متحول کرد»: «تمام آثار پیش از افتتاح نمایشگاه توسط یک حامی فرهنگی خریداری شد. این نشانه‌ای است از اینکه هنرهای قرآنی دیجیتال نه‌تنها اهمیت محتوایی دارند، بلکه به یک ظرفیت جدی فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده‌اند.» وی گفت: این آثار در قالب نذر فرهنگی به مزایده گذاشته خواهد شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر جامعه قرآنی کشور از این فناوری‌ها بهره بگیرد، تصویرسازی و تدریس قرآن وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد. ما تازه در ابتدای راهیم و ظرفیت مصورسازی کامل قرآن به کمک این ابزارها امروز کاملاً قابل دستیابی است.»

لازم بذکر است، این نمایشگاه با هدف به‌کارگیری ابزارهای نوین در خدمت نشر معارف اسلامی برگزار شده و برگزارکنندگان از عموم مخاطبان دعوت کرده‌اند تا از این رویداد بازدید نمایند.

