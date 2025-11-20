ارتش پاکستان: در دو عملیات جداگانه در منطقه کُرّم ۲۳ تروریست کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرد: در دو درگیری جداگانه طی دیروز و دیشب در منطقه کُرّم ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، مجموعاً ۲۳ تروریست تیتی پی خوارج کشته شدند.
ارتش پاکستان در بیانیه خود افزود: در نخستین عملیات که بر پایه گزارشهای اطلاعاتی دقیق انجام شد، نیروهای امنیتی ۱۲ تروریست خارجی را پس از تبادل آتش سنگین از پای درآوردند.
ارتش پاکستان که تحریک طالبان پاکستان را با عنوان «خوارج تحت حمایت هند» ذکر میکند، در ادامه تعداد کشتههای آنان در عملیات دوم را ۱۱ نفر گفته است.
این بیانیه در ادامه عملیات از گشتزنی گسترده نیروهای ارتش پاکستان در منطقه تا پاکسازی تروریستهای باقیمانده خبر داده است.
ارتش پاکستان تأکید کرد که عملیات بیوقفه مبارزه با تروریسم در چارچوب چشمانداز ملی، با تمام قوا ادامه خواهد یافت تا تهدید تروریسم مورد حمایت خارجی بهطور کامل از خاک پاکستان ریشهکن شود.
