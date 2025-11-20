به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسجد جدید» در شهر کاردژالی بلغارستان، یکی از بزرگ‌ترین مساجد منطقه بالکان، با حضور وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه محمد نوری ارسوی و جمعی از مقامات سیاسی و دینی دو کشور افتتاح شد.

طبق گزارش رسیده، این مسجد فقط محل عبادت نیست، بلکه به‌عنوان مرکز معنوی، فرهنگی و اجتماعی با سالن‌های اجتماع، حلقه‌های آموزش قرآن و فضاهای متنوع، به نمادی از هویت مسلمانان بالکان و گسترش همکاری‌های رو به رشد بین ترکیه و بلغارستان تبدیل خواهد شد.

