همایش «مقاومت فاطمی در برابر جبهه باطل؛ از مدینه تا مسجدالاقصی» برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به ابتکار بنیاد الصادق (طلاب و فضلای اردوزبان حوزه علمیه قم) همایش علمی «مقاومت فاطمی در مقابل جبهه باطل؛ از مدینه تا مسجدالاقصی» برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام سید مجتبی سلیمانی و آقای فرحت حسین مهدوی از فضلای اردوزبان حوزه علمیه قم به ایراد سخنرانی پرداختند.

سخنرانان با اشاره به سیره مقاومتی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، ایستادگی ایشان در برابر ساختارهای ظالمانه، و نقش افشاگرانه آن حضرت در برابر چهره نفاق را با مفاهیم دنیای امروز به‌ویژه مبارزه ملت فلسطین علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی پیوند دادند و آن را در چارچوبی علمی و تحلیلی تشریح کردند.

سخنرانان تأکید کردند که مقاومت فاطمی تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه اصلی جاودانه است که در هر عصر، راهنمای اهل حقیقت در برابر جبهه باطل به شمار می‌رود.

آن‌ها افزودند: امروز مقاومت ملت مظلوم فلسطین و دفاع از مسجدالاقصی ادامه همان عزم و استقامت فاطمی است.

در پایان این همایش، شرکت‌کنندگان از تلاش علمی بنیاد الصادق قدردانی و بر اهمیت چنین نشست‌هایی برای ارتقای فکری امت اسلامی و تقویت وحدت تأکید کردند.