به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی، مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان امروز جمعه، ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان استان از رقابت‌های قرآنی، اظهار کرد: بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز دختر و پسر رده سنی ۹ تا ۱۵ سال در دومین دوره مسابقات قرآنی آلا نام‌نویسی کرده‌اند که این میزان مشارکت، یکی از بی‌سابقه‌ترین حضورها در عرصه رقابت‌های قرآنی دانش‌آموزی گیلان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در قالب گروه‌های سه‌نفره طراحی شده است، افزود: مرحله نخست مسابقات از ۲۸ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان در حال برگزاری است و ۸۳۶ مربی قرآنی در سراسر استان مسئولیت آموزش، داوری و اجرای برنامه‌ها را برعهده دارند که این حجم مشارکت مربیان، نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه شبکه قرآنی گیلان است.

حجت‌الاسلام نجفی با اشاره به اینکه نخستین مرحله مسابقات در ۶۴ نقطه برگزار می‌شود، گفت: این پراکندگی جغرافیایی به‌منظور دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان از مناطق شهری و روستایی بوده و باعث شده رقابت آلا به یک برنامه فراگیر و مردمی در سطح استان تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با توضیح بخش‌های مختلف مسابقات، بیان کرد: حفظ ۳۰ سوره پایانی قرآن کریم، آشنایی با مفاهیم آیات و روایت‌گری با محوریت قصه‌های قرآنی، سه مقوله اصلی رقابت‌ها هستند و تلاش شده ترکیب مهارت حفظ، فهم و بیان، نسل نوجوان را به سمت انس عمیق‌تر با قرآن هدایت کند.

وی با اشاره به ادامه مراحل این رویداد قرآنی افزود: مرحله سوم و نیمه‌نهایی دومین دوره مسابقات آلا در اواخر دی ماه امسال برگزار خواهد شد و برگزیدگان مرحله شهرستانی و استانی برای رقابت نهایی معرفی می‌شوند.

حجت‌الاسلام نجفی مشارکت خانواده‌ها، مدارس و مربیان قرآنی را عامل موفقیت این رویداد دانست و گفت: مسابقات آلا بستری برای دیده‌شدن استعدادهای قرآنی نوجوانان و گامی مؤثر برای توسعه فرهنگ قرآن‌خوانی، فهم آیات و تقویت هویت دینی در میان نسل نو است.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴