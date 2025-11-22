به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در ایام فاطمیه، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان فارس میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس شدند. مراسم تشییع و استقبال با حضور گسترده دانشجویان، اساتید، کارکنان و مردم ولایت‌مدار برگزار شد و فضای دانشگاه‌ها را آکنده از عطر شهدا ساخت.

سید اکبر قانع تبریزی، مسئول کمیته خادمین شهدای ناحیه بسیج دانشجویی فارس، در این مراسم گفت: این برنامه معنوی تا سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه دارد و دانشگاهیان بار دیگر با فرهنگ مقاومت و آرمان‌های شهدا پیمان تازه می‌بندند.

وی افزود: حضور پرشور دانشگاهیان در بدرقه پیکر شهدا، جلوه‌ای از احترام به فرهنگ ایثار است. تاریخ ایران اسلامی سرشار از الگوهایی از بزرگ‌مردان و شهداست که امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار آنان است.

قانع تبریزی تأکید کرد: امسال دانشگاه‌های فارس فاطمیه‌ای متفاوت را تجربه می‌کنند؛ آیینی باشکوه که یاد شهدا را زنده نگه می‌دارد و رشادت‌های غیورمردان دفاع مقدس را به نسل جوان یادآوری می‌کند.

