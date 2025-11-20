به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، عبدالهادی عباس ابراهیمی، در همایش بین‌المللی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علامه ملاعبداللّه بهابادی یزدی ضمن قدردانی از تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی علیه‌السلام، بر نقش برجسته علامه بهابادی در ارتقای معارف شیعی تأکید کرد.

عبدالهادی عباس ابراهیمی؛ نماینده عتبه مقدسه علویّه، در ابتدای این همایش ضمن ابراز تشکر از تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام برای برگزاری همایش نکوداشت این عالم برجسته، گفت: علامه ملا عبداللّه بهابادی یزدی یکی از علامای برجسته‌ی مدرس ایرانی بود که به نجف اشرف مشرف شد و در حوزه‌های علمیه نقش بسزایی در تدریس و مباحث علمی ایفا کرد.

وی اظهار کرد: علامه بهابادی یزدی، نقش مهمی در ترویج و توسعه مباحث علمی و مشارکت در فعالیت‌ها و جریان علمی در حرم امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در نجف داشت و با پیوند دادن حوزه‌های علمیه عراق و ایران، تاثیر قابل توجهی در تعمیق علم و دانش ایجاد کرد. بخش دیگری از فعالیت‌های ایشان شامل راه‌اندازی و توسعه مراکز ارشاد و هدایت دینی بود که تأثیر بسزایی بر نسل‌های طلاب و علمای دینی گذاشته و در نهادینه کردن ارزش‌های دینی نقش مهمی ایفا کرده است.

نماینده آستان قدس علوی علیه السلام، با بیان اینکه علامه بهابادی موفق شد نقش مدیریت و هدایت در جامعه دینی را به‌خوبی پیاده سازی کند، خاطرنشان کرد: ملاعبدالله توانست نقش موثر تولیت‌های آستان‌های مقدس را در پاسداشت میراث علمی و دینی، به‌خوبی جلوه‌گر شود.

..............................

پایان پیام/