علامه بهابادی، یکی از علمای برجسته شیعه بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس،حیدرعلی محمد جواد السهلانی، استادیار فقه و اصول دانشکده فقه دانشگاه کوفه، در همایش بین‌المللی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران، که در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد، برگزاری این همایش علمی را اقدامی ارزشمند و مهم توصیف کرد.

وی در ادامه، ضمن معرفی اجمالی علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی، ایشان را یکی از علمای برجسته شیعه، دانست و به آثار مهم این عالم ربانی، از جمله کتاب «حاشیه در منطق» اشاره کرد که همچنان در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود.

استادیار فقه و اصول دانشگاه کوفه، در پایان سخنانش، با بیان اینکه سال گذشته همایش نکوداشت علامه بهابادی یزدی، به میزبانی دانشگاه کوفه برگزار شده بود، ابراز امیدواری کرد که این همایش‌ها، فرصت مناسبی برای تبادل نظر و دستیابی به نتایج پر بار باشد.

