به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هجدهمین همایش مبلغان از سوی مجمع محبان اهل‌بیت(ع) افغانستان در آستانه فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) تحت عنوان «حجاب و عفاف در سیره خیرالنساء» با حضور علمای مطرح شیعه در کابل برگزار گردید.

تأکید بر برگزاری باشکوه فاطمیه با حفظ وحدت

در این محفل حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی بلخی، رئیس مجمع تاکید کرد: علما و مبلغان عزیز، مراسم عزاداری فاطمه زهرا(س) را با شکوه و باعظمت بر گزار کنید اما مراقب وحدت امت مسلمه هم باشید و از صحبت ها اختلاف بر انگیز خود داری نمایید. رنج مسلمانان به ویژه ملت فلسطین در ده‌ها سال و به خصوص دوسال اخیر در غزه را شاهدیم که در نتیجه عدم وحدت مسلمین اتفاق می افتد.

رئیس دبیر خانه شورای علمای شیعه افغانستان افزود: آیت الله العظمی سیستانی در جواب استفتای توهین به خلیفه دوم و عایشه همسر رسول خدا (ص) گفته بود این عمل به شدت محکوم و خلاف اخلاق و سیره ائمه اطهار است. آیت الله العظمی خامنه ای می فرماید توهین به نمادهای اهل سنت و زوجات رسول خدا(ص) ازجمله عایشه حرام شرعی است.

حضرت فاطمه(س) با حفظ حجاب و عفاف فعالیت سیاسی و اجتماعی داشتند

وی در ادامه سخنانش حجاب فاطمی را نمادی از هویت، استقلال و عزت نفس زن مسلمان دانست و گفت: پیامبر(ص) به زنان بشارت داده است؛ زنی‌که برای حفظ غیرت، استقامت ورزیده و برای خدا وظیفه خود را خوب انجام دهد، خداوند به او پاداش شهید خواهد داد.

رئیس مجمع محبان اهل‌بیت(ع) افغانستان با بررسی نکاتی از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: حضرت زهرا با وجود فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برای دفاع از حق ولایت و امامت و برای دفاع از فدک، به عنوان انجام وظیفه شرعی در جاهایی حضور پیدا کردند، خطبه خواندند و صحبت کردند؛ اما حضور ایشان در آن اماکن به گونه‌ای بود که حجاب و عفاف به شدت مراعات می شد؛ در واقع فاطمه زهرا(س) را می‌شود گفت که یک زن نمونه و الگوی کامل در اسلام و جامعه بشری و انسانی بود و همه باید از ایشان پیروی کنند.

آقای عالمی بلخی در ادامه سخنانش افزود: امام صادق(ع) از حضرت فاطمه(س) نقل می‌کند: نزدیک‌ترین حالات یک زن به خداوند زمانی است که در منزل می‌ماند و مشغول تربیت فرزندان خودش است.

حجاب یکی از ضروریات دین اسلام

رییس مجمع محبان اهل‌بیت افغانستان در بخشی از سخنانش به موضوع حجاب پرداخت و تاکید کرد: حجاب یکی از مسائل جنجالی امروز دنیا است؛ تنها در افغانستان نیست، در ایران هم چند سال است دائما مطرح می‌شود. در سایر کشورهای اسلامی و در کشورهای اروپایی و غربی هم این موضوع همواره مطرح می‌شود، در کشورهای اسلامی هم مسئله حجاب و بی‌حجابی مطرح است. در اکثر کشورهای اسلامی اصرار می‌کنند که باید زن حجاب داشته باشد، کشورهای غربی اصرار دارند که حجاب نباید باشد. بنابراین، یکی از مباحث روز و از مباحث جنجالی است.

او در ادامه خاطرنشان ساخت: در دین مقدس اسلام، حجاب زن یکی از ضروریات و اولیات دینی است.

تبلیغ، نیاز جدی جامعه اسلامی

در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این همایش به اهمیت تبلیغ پرداخت و تاکید ورزید که در مسایل و زندگانی جامعه بشری و تحولات انسانی در عرصه‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، تبلیغ جایگاه ممتاز، برجسته و بسیار موثر دارد.

به گفته عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چه در گذشته و چه در دوران معاصر، هر مفکوره و هر ایده‌ در هر زمینه‌ای نیاز به تبلیغ دارد و کسانی‌که کاری در هر عرصه می‌خواهند انجام دهند، یکی از مواردی‌ که روی آن توجه و سرمایه‌گذاری می‌کنند، مساله تبلیغ است.

معاون شورای علما افزود: البته تبلیغاتی‌که می‌شود، چه بسا غیر از غوغای تبلیغاتی دیگر هیچ حقیقتی ندارد، گمراه‌کننده و به ضرر بشر است و انسان‌ها را دچار اشتباه می‌سازد و برای بشریت، برای کشورها و ملت‌ها چه بسا مصیبت‌آفرین باشد.

او در ادامه افزود: ولی اگر یک حقیقتی هم باشد، یک هدف یک ارزش و یک تفکری که دارای حقیقت و اصالت هم باشد، نیاز به تبلیغ دارد. یک هدف بسیار مقدس، نیکو، متین و دارای اصالت بدون تبلیغ پیش نمی‌رود. درست است که اسلام دین فطرت است، دین حقیقت است، مبتنی بر اصالت و متانت است، اما جداً به تبلیغ احتیاج دارد.

استاد اکبری تصریح کرد: خداوند دین خود را حفظ می‌کند اما مسلمان‌ها و علما هم وظیفه دارند تبلیغ کنند. پس مساله تبلیغ نیاز جدی است که هر مسلمانی وظیفه دارد به خصوص علما و آن‌هایی که اسلام را شناختند و در مدرسه دینی تلمذ کردند، مسئولیت بیشتر دارند، آن‌چه را که یاد گرفتند به دیگران یاد بدهند و اسلام را تبلیغ کنند.

اسلام همیشه مورد حمله دشمنان بوده و هست

این رهبر جهادی شیعه تصریح کرد: از روزی‌که اسلام ظهور کرده، همیشه اصول اسلام و فروع اسلام مورد تهاجم بوده و هرچه پیش رفته است، تهاجم شدیدتر شده است. بنابراین، همیشه هر زمانیکه توحید یا یکی دیگر از اصول یا فروغ دین مورد تهاجم واقع شود، باید کسانی باشند که با تبلیغ از توحید ‌و...دفاع کند.

معاون شورای علمای شیعه افغانستان در بخشی از بیانات خود ابراز امیدواری نمود که علما و اساتید، وظیفه‌ای که بر دوش دارند به خوبی انجام دهند؛ ولی مهم این است که تبلیغات در روشنی آیات قرآن کریم، روایات معتبر رسول خدا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم صورت بگیرد و پیام آور وحدت امت مسلمه باشد. «ما در میان روایاتی‌که نسبت داده شده به رسول خدا(ص)، روایاتی که ضعیف زیاد داریم و چه بسا روایاتی‌که خلاف عقل و قرآن است؛ تکیه به روایات ضعیف برای مسلمانان آفت شده است و باید از آن خود داری کرد.

اهمیت شناخت حجت خدا

حجت الاسلام دکتر سیدحسن صالحی رئیس اجرایی شورای مدیریت حوزه‌های علمیه و رئیس امور نمایندگی‌های شورای علما سخنران دیگر این همایش بود که بر تلاش برای شناخت حجت خدا در هر عصر و زمانی تأکید کرد.

دکتر صالحی افزود روایت گهرباری از امام حسن العسکری(ع) داریم که می فرماید: ما حجت های خدا بر خلق او هستیم و مادرم فاطمه زهرا(س) حجت خدا بر ماست‌؛ سپس واژه حجت الهی در قاموس قرآن و مصادیقش در زندگانی پیامبران الهی و ائمه معصومین را به صورت مشروح تبیین نمود.

رئیس نمایندگی های شورای علما، فرجام صحبت‌هایش را با روضه جان سوز برای حضرت فاطمه زهرا(س) متبرک ساخت.

شایان ذکر است، شورای علمای شیعه افغانستان روز پنج‌شنبه(29 آبان) نیز در آستانه فرا رسیدن سالروز رحلت فاطمه زهرا(س) در کابل مراسم با شکوهی بر گزار کرد و در این مراسم به برگزاری با شکوه مراسم فاطمیه و حفظ وحدت اسلامی در جامعه افغانستان تاکید شد.

