امام جمعه غرب کابل: فاطمیه مظهر اخوت شیعه و سنی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی پایان یافتن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، حجت الاسلام عالمی، نماینده و مسئول دفتر آیت‌الله محقق کابلی، طی سخنانی از تمامی مؤمنین در سراسر کشور به دلیل برگزاری این ایام ارزشمند در فضایی سالم و آکنده از اخوت و همدیگرپذیری تقدیر کرد.

ایشان با اشاره به تلاش مبلغین گرامی در نقاط مختلف کشور برای ترویج پیام وحدت، تصریح کردند: درس همیشگی ما این است که پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت پیامبر (ع)، محورهای وحدت و برادری امت اسلامی هستند.

حجت‌الاسلام عالمی افزودند: الحمدلله شیعه و سنی، فارغ از هر قوم و نژادی، گویندگان کلمه توحید و رسالت هستیم. محبت مشترک به فاطمه زهرا (س) به عنوان پاره‌ی تن رسول‌الله (ص)، مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است. با محوریت قرار دادن این مشترکات، باید سعی و تلاش کنیم تا به اوج اقتدار دینی و اسلامی دست یابیم.

