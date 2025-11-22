فرهنگ و هویت، سرمایه اصلی اجتماعی شهرستان تالش

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - رضا جمشیدی، فرماندار شهرستان تالش امروز شنبه، اول آذر ۱۴۰۴ در جلسه شورای اجتماعی تالش که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد از حضور آیت‌الله رمضانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، وحدت و انسجام مردم و مسئولان را عامل اصلی پیشرفت و مدیریت موثر امور شهرستان دانست و بر ادامه همکاری دستگاه‌ها برای حل مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته بسیج، این مناسبت‌ها را فرصتی برای تجدید وحدت و تقدیر از خدمتگزاران انقلاب دانست.

جمشیدی تاکید کرد: مردم شریف، نجیب، مومن و شهیدپرور تالش، با فرهنگ غنی و پایبندی به وحدت، انسجام و برادری، سرمایه اصلی این شهرستان هستند.

فرماندار تالش ادامه داد: ما با همدلی و وفاق، در کنار یکدیگر، درصدد حل مسائل فرهنگی، اقتصادی و عمرانی شهرستان هستیم. راهبری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، همراه با همکاری همه دستگاه‌ها، ما را در این مسیر یاری می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات وحدت‌آفرین امامان جمعه و پدران معنوی شهرستان، از نقش آنان در همراهی با مسئولان و ایجاد انسجام اجتماعی قدردانی کرد و افزود: با همه محدودیت‌ها، ایران و استان ما با همکاری و وفاق مسئولان و مردم، قادر به حل موضوعات شهرستان هستند.

جمشیدی درباره اهمیت استمرار وحدت گفت: در هفته وحدت و مناسبت‌های مختلف، حضور پررنگ و همدلی اهل شیعه و سنت در مراسم‌ها، نمونه‌ای برجسته از انسجام و هماهنگی شهرستان است.

فرماندار تالش در پایان با تقدیر ویژه از فرماندهی انتظامی، سپاه ناحیه و مجموعه ادارات شهرستان، گفت: حمایت و همراهی این مجموعه‌ها در همه امور، زمینه برگزاری موفق جلسات و پیشبرد برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی شهرستان را فراهم می‌کند.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴