هشدار روسیه درباره گسترش تهدید داعش در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روسیه نسبت به گسترش نفوذ گروه داعش در افغانستان و افزایش خطر آن برای ثبات منطقه هشدار داده است.

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد این گروه در حال تحکیم موقعیت خود در افغانستان است و می‌کوشد کشور و منطقه پیرامونی را بی‌ثبات کند.

همچنین روسیه هشدار داد حجم بالای سلاح‌های برجامانده از نیروهای غربی ممکن است به دست گروه‌های تروریستی افتاده و در حملات فرامرزی مورد استفاده قرار گیرد.

کارشناسان امنیتی معتقدند همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با داعش در افغانستان ضروری است.

