عملیات مشترک عراق و اقلیم کردستان علیه پناهگاه‌های داعش در کرکوک

۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۰
نیروهای ارتش عراق و کماندوی اقلیم کردستان، در عملیاتی مشترک در جنوب کرکوک، پناهگاه های تروریستی داعش را ویران کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش عراق و کماندوی اقلیم کردستان، در عملیاتی مشترک در جنوب کرکوک، ۸ پناهگاه تروریستی گروه سنی های تندروی داعش را ویران کردند.

 این عملیات با هدف پاکسازی وادی الشای و جلوگیری از تحرکات مشکوک تروریست‌ها انجام شد و تجهیزات قابل توجهی کشف شد.

این عملیات در چارچوب تلاش‌های مستمر برای تعقیب بقایای داعش و جلوگیری از سوء استفاده از مناطق صعب العبور انجام شده است.

نیروهای مشترک به اجرای عملیات طی روزهای آتی برای تقویت امنیت و جلوگیری از تحرکات مشکوک ادامه می‌دهند.

