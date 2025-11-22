به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش عراق و کماندوی اقلیم کردستان، در عملیاتی مشترک در جنوب کرکوک، ۸ پناهگاه تروریستی گروه سنی های تندروی داعش را ویران کردند.
این عملیات با هدف پاکسازی وادی الشای و جلوگیری از تحرکات مشکوک تروریستها انجام شد و تجهیزات قابل توجهی کشف شد.
این عملیات در چارچوب تلاشهای مستمر برای تعقیب بقایای داعش و جلوگیری از سوء استفاده از مناطق صعب العبور انجام شده است.
نیروهای مشترک به اجرای عملیات طی روزهای آتی برای تقویت امنیت و جلوگیری از تحرکات مشکوک ادامه میدهند.
