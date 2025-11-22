به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دارالافتاء مصر در پاسخ به یک استفتاء مفصل از یکی از شهروندان، به بررسی موضع شریعت در مورد برخی جوانانی پرداخت که از نماز خواندن در مسجدی که در آن ضریح اولیای صالح وجود دارد، اجتناب می‌کنند و نماز میت را پس از دفن، کنار قبر برگزار می‌کنند. همچنین این افراد با قرائت قرآن در مراسم تدفین مخالفت کرده و مردم را ملزم می‌دانند که در صفوف نماز بایستند و صرفاً بگویند: «برای برادرتان طلب آمرزش کنید که او اکنون مورد سؤال قرار گرفته است».

پرسشگر درخواست فتوای رسمی برای مقابله با این افکاری را داشت که به گفته او، در روستای او و روستاهای اطراف در حال گسترش است، به‌ویژه در مورد تخریب ضریح‌ها و اقامه نماز میت کنار قبر.

دارالافتاء با استناد به دلایل شرعی توضیح داد که ادعای عدم جواز نماز میت یا سایر نمازها در مساجدی که ضریح دارند، باطل و بی‌اساس است.

دارالافتاء تأکید کرد که نماز خواندن در این مساجد با قرآن، سنت، اجماع امت ثابت شده است؛ قرآن کریم ساختن مسجد در کنار قبور اصحاب کهف را ذکر کرده و مفسران این را دلیلی بر جواز ساختن مساجد کنار قبور صالحین دانسته‌اند.

دارالافتاء همچنین به وقایعی از سیره نبوی استناد کرد، مانند ساختن مسجدی بر قبر “ابوبصیر” در حضور جمع زیادی از صحابه بدون اعتراض، و حدیثی از پیامبر (ص) که می‌فرمایند در مسجد «خیف» هفتاد پیامبر دفن شده‌اند، علاوه بر تدفین حضرت اسماعیل و هاجر (علیهماالسلام) در «حِجر» و تأیید پیامبر(ص) بر این امر بدون نهی.

بر اساس این ادله، دارالافتاء تأکید کرد که نماز میت در مساجدی که ضریح دارند، نمازی صحیح، جایز و بلکه مستحب است، و گفتن مبنی بر حرام بودن آن افترا و قابل اعتنا نیست.

همچنین دار الافتاء تأکید کرد که ترک نماز میت و خودداری از شرکت در آن به بهانه وجود ضریح، مخالفت صریح شرعی است؛ زیرا نماز میت فرض کفایه است و شریعت به ادای آن و تشییع جنازه‌ها تا دفن، ترغیب نموده است.

دارالافتاء اشاره کرد که برپایی جماعت دیگری در خارج از مسجد یا کنار قبر به بهانه عدم جواز نماز در مسجدِ دارای قبر، عملی حرام است؛ زیرا در آن تفرقه در جماعت مسلمانان وجود دارد و بر پایه‌ی سخنی بدون علم بنا شده که مخالف نصوص شرع است که به اجتماع امر کرده و از تفرقه برحذر می‌دارد.

دارالافتاء سخنان خود را با ذکر ادله قرآنی و نبوی که بر لزوم جماعت تأکید دارند به پایان رساند، از جمله فرموده خداوند متعال: «و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرّق نشوید» و سخنان مکرر پیامبر (ص) در مورد پرهیز از تفرقه و اختلاف میان مسلمانان.

