آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) شامگاه شنبه، اول آذر ۱۴۰۴ در مراسم شب دوم عزاداری ایام فاطمیه که در مسجد صادقیه منطقه شالکوه رشت برگزار شد، با تأکید بر این‌که دین بزرگ‌ترین امانت خداوند برای هدایت بشر است، تصریح کرد: خداوند این امانت را تنها به موجودی سپرد که ظرفیت حمل آن را داشت؛ یعنی انسان.

وی در ادامه با شرح گسترده آموزه‌های مربوط به عقل، نبوت، امامت و جایگاه حضرت زهرا(س)، به آثار تاریخی واگذاری دین به نااهلان و خطرات تحریف دین پرداخت.

آیت‌الله رمضانی با تبیین آیه عرض امانت، اظهار داشت: خدای متعال دین را که بزرگ‌ترین امانت است، به هر کسی نمی‌سپارد. جامعه انسانی اگر دین نداشته باشد راه را نمی‌شناسد و مقصد را نمی‌یابد. انسان برای امر بزرگی آفریده شده و موجود کوچکی نیست؛ بنابراین این امانت بزرگ به او عنایت شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این‌که آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها توان حمل این امانت را نداشتند، افزود: انسان توانست این امانت را حمل کند؛ به همین دلیل خداوند برای او پیامبران را فرستاد و از درون نیز عقل را به‌عنوان حجت درونی قرار داد.

وی سپس با بیان این‌که دین سرپرست می‌خواهد، توضیح داد: همان‌طور که یک خانواده، یک شهر، یک استان و یک کشور بدون سرپرست دچار هرج و مرج می‌شود، دین نیز بدون امام باقی نمی‌ماند و اگر به دست نااهلان بیفتد، به‌طور کامل متلاشی خواهد شد.

آیت‌الله رمضانی پیامبر اکرم(ص) را «مذکّر» معرفی کرد و گفت: پیامبر آمده است تا آنچه انسان فراموش کرده یادآوری کند؛ قرآن نیز یکی از نام‌هایش «ذکر» است. پیامبر ۲۳ سال سختی کشید تا این امانت بزرگ را به جامعه برساند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: پس از پیامبر، این امانت باید به امام سپرده شود؛ زیرا اگر امام نباشد دین از بین می‌رود. اگر دین به دست اشرار بیفتد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

این عضو مجلس خبرگان با اشاره به رویکرد حاکمان ستمگر پس از پیامبر گفت: بنی‌امیه و بنی‌عباس دین را به‌طور گسترده تحریف کردند. در زمان یزید حلال و حرام الهی وارونه شد. در دوره متوکل حتی امام معصوم را دعوت به شراب‌نوشی می‌کردند.

وی در ادامه افزود: اگر غدیر و امامت نبود، نامی از دین باقی نمی‌ماند. معاویه صراحتاً گفته بود می‌خواهد نام پیامبر را محو کند؛ و اگر نام پیامبر محو شود، قرآن نیز تحریف خواهد شد.

ائمه(ع)؛ مفسران و حافظان حقیقی دین

آیت‌الله رمضانی با اشاره به مرجعیت علمی امیرالمؤمنین(ع) پس از پیامبر گفت: پس از رحلت پیامبر، مردم از جاهای مختلف برای یافتن پاسخ پرسش‌های علمی به امیرالمؤمنین مراجعه می‌کردند؛ چون دیگران توان پاسخ‌گویی نداشتند.

وی افزود: ائمه(ع) شاگرد هیچ‌کس نبودند؛ آنان از چشمه وحی سیراب می‌شدند و به همین دلیل «محدَّث» نامیده شدند.

آیت‌الله رمضانی همچنین به تلاش حاکمان برای حذف فیزیکی و فکری امام اشاره کرد و گفت: چند هفته پس از رحلت پیامبر، تصمیم به قتل امیرالمؤمنین داشتند اما موفق نشدند. حتی احادیث را جمع کرده و سوزاندند تا مرجعیت اهل‌بیت از بین برود.

حضرت فاطمه(س)؛ حافظه اصلی امامت و دین

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این‌که حفظ امام‌البشر یعنی حفظ دین، افزود: این مأموریت بزرگ به حضرت فاطمه سپرده شد؛ زیرا تنها او قدرت انجام آن را داشت. مقام حضرت زهرا به اندازه‌ای عظیم است که پس از رحلت پیامبر، فرشتگان با او سخن می‌گفتند و مصحف فاطمه – که کلینی آن را روایت کرده – دو برابر قرآن است.

وی گفت: این مأموریت فاطمی باید حفظ می‌شد؛ زیرا قرار بود غدیر زنده بماند و دین به اهلش سپرده گردد.

شرح خطبه فدکیه؛ نیاز به ده‌ها جلسه تفسیر

آیت‌الله رمضانی با اشاره به خطبه فدکیه بیان کرد: این خطبه چنان عمیق است که بزرگان برای آن شرح‌ها نوشته‌اند و خود اعتراف کرده‌اند که شرح‌شان کامل نیست. استاد بزرگوار ما آیت‌الله جوادی آملی همین چند هفته قبل بخش کوچکی از این خطبه را ۴۵ دقیقه شرح داد. اگر بخواهند کل خطبه را شرح دهند ۶۰ تا ۷۰ جلسه زمان می‌برد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با شرح فضای ایراد خطبه گفت: حضرت زهرا(س) در حالی که زنان اطرافشان بودند، با فصاحت و بلاغت بی‌نظیر خطبه را آغاز کردند؛ در حالی که ما با ده‌ها سال درس خواندن هنوز باید برای فهم چند خط آن بسیار کار کنیم.

وی بخش‌های مختلف خطبه ازجمله شهادت به حق تعالی، تحلیل وضعیت جامعه عرب، فلسفه احکام مانند نماز، زکات، روزه، حج و عدالت را تبیین کرد.

آیت‌الله رمضانی بیان کرد: حضرت زهرا(س) می‌فرماید نماز برای تواضع، زکات برای پاکی و افزایش رزق، روزه برای تثبیت اخلاص، حج برای تشیید دین و عدالت برای نزدیک کردن دل‌هاست.

امامت؛ امان از تفرقه و محور وحدت

وی با اهمیت‌بخشی ویژه به مسئله امامت گفت: طاعت ما (اهل‌بیت) نظام‌بخش ملت‌هاست و امامت ما امنیت‌بخش از هرگونه تفرقه. حاکمیت باید در دست اهل غدیر باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: وقتی دین به نااهلان سپرده شد، دین تحریف شد و جامعه دچار انحراف گردید.

جایگاه بی‌بدیل حضرت زهرا(س) در کلام پیامبر و امیرالمؤمنین(ع)

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تعبیر پیامبر درباره حضرت فاطمه گفت: پیامبر فرمود هرکس فاطمه را بیازارد مرا آزرده و هرکس او را شاد کند مرا شاد کرده است.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین نیز می‌فرماید: هرگاه فاطمه را می‌دیدم آرام می‌شدم و غم‌ها از دلم زدوده می‌شد. فاطمه مظهر غضب و رضای الهی است.

احیای غدیر؛ رسالت فاطمی و گفتمان انقلاب اسلامی

آیت‌الله رمضانی با بیان این‌که گفتمان فاطمی امروز اثر خود را در جامعه ما نشان داده، گفت: اگر فرهنگ فاطمی نبود، دین تحریف می‌شد. امروز هم برخی به نام روشنفکری درصدد برداشتن بخش‌هایی از دین هستند.

وی افزود: امام خمینی(ره) دانش‌آموخته مکتب فاطمی بود و غدیر را همان‌گونه که حضرت زهرا معرفی کرد، با ادبیاتی عمیق احیا کرد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تجربه‌های تاریخی و معاصر، گفت: ببینید آمریکایی‌ها با سرخ‌پوست‌ها چه کردند، بر سر آفریقایی‌ها چه آوردند؛ شصت درصد معادن گران‌بها در آفریقاست اما اجازه نمی‌دهند آن‌ها به دانش و ثروت بهره‌مند شوند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: امروز بردگی مدرن در اشکال دیگر وجود دارد؛ اگر حکومت به اهلش سپرده نشود، اینها اتفاق می‌افتد.

وی همچنین به نمونه‌های سیاسی روز اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها احمق‌ترین‌ها حاکم می‌شوند و همه را تهدید می‌کنند — مثل دورهٔ ریاست‌جمهوری ترامپ؛ در هامبورگ قراردادها و منابع عظیم جهانی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که به چپاول می‌پردازند. این وضع ناشی از آن است که امامت و حکومت به اهلش سپرده نشده است.

چالش‌ها و ضرورت تدبیر مسئولان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به فاصله جامعه از تحقق کامل گفتمان غدیر خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی، معیشت و آسیب‌های اجتماعی نیازمند تدبیر جدی مسئولان است. بخشی از مشکلات ناشی از دشمنی‌ها و بخشی ناشی از سوءتدبیر است. اینها باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: ما نمی‌خواهیم بگوییم در اقتصاد و فرهنگ گل‌وبلبل هستیم؛ مشکلات زیاد است و باید شناخته و حل شود.

