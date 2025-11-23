کلیسای ارتدوکس صرب هتک حرمت به قرآن کریم را با شدیدترین لحن محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پاسخ به نامه حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره هتک حرمت به قرآن کریم توسط افراط گرایان در هلند، سینیود مقدس اسقفی کلیسای ارتدوکس صرب، جوابیهای ارسال کرد.
در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر محمدمهدی ایمانیپور
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
و رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفتوگوی میان دینی جمهوری اسلامی ایران
سینیود مقدس اسقفی کلیسای ارتدوکس صرب با تأسف نامه شما به شماره ۲۰۴۱۰۰/۵۴۸۹ مورخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵ را دریافت کرد که در آن نگرانی خود را ابراز داشته و اقدام نفرتانگیز سوزاندن علنی قرآن توسط افراطگرایان اسلامهراسی در هلند را محکوم کردهاید.
ما که بر ایمان نیای خود ابراهیم استواریم، کسی که با احترام از سوی مسیحیان، مسلمانان و یهودیان یاد میشود، هرگونه عمل خشونتآمیز و هتک حرمت نسبت به مقدسات هر دینی را با شدیدترین لحن محکوم میکنیم و عمیقاً باور داریم که بدون احترام متقابل و مسئولیتپذیری، صلح حقیقی و رفاه برای جوامعی که میخواهند در کنار یکدیگر زندگی کنند، امکانپذیر نیست.
با تکیه بر این اصل، میخواهیم بر تعهد پایدار خود نسبت به احترام به حقوق و آزادیهای دینی و انسانی و نیز پرورش فرهنگ گفتوگو، تفاهم و احترام متقابل تأکید کنیم. پیروان ادیان گوناگون فراخوانده شدهاند که عاملان صلح، بخشش و نیکی باشند، نه مسببان بیاعتمادی یا تفرقه میان مردم.
همزمان، عمیقاً معتقدیم که مسئولیت همه جوامع و نهادها ـ فارغ از تفاوتهای فرهنگی و دیگر تفاوتها ـ آن است که ارزشهایی را ترویج و حراست کنند که به همزیستی مسالمتآمیز کمک میکند: کرامت هر انسان، آزادی دین و پرورش آموزشی که احترام به گوناگونی را ترویج میدهد.
با دعا برای آنکه تفاهم، عدالت و توجه به یکدیگر بر هر آنچه میتواند ما را از هم دور سازد و از هم جدا کند غلبه یابد، بر این باور پایدار میمانیم که تلاش مشترک در عرصه گفتوگو و همکاری، بهترین راه برای دستیابی به صلح پایدار میان ملتها و جوامع دینی است.
با احترام
عضو سینیود مقدس اسقفی
مسئول امور میسیونری، متروپولیت زوورنیک-توزلا فوتییه
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما