با یک عمل ساده، بهشت را خرید

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: زنی با دو فرزند کوچک خود وارد خانه عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله شد. عایشه سه دانه خرما به مادر بچه ها داد. او به هر یک از آنها یک دانه خرما داد و خرمای سوم را نصف و به هر یک نیم از آن داد.

وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به منزل آمد، عایشه جریان را برای پیامبر صلی الله علیه و آله تعریف کرد.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا از عمل آن زن تعجب کردی ؟ خداوند متعال به سبب مساوات و عدالتش او را به بهشت می برد.

و نقل شده که پدری با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله شد. یکی از فرزندان خود را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نکرد. پیامبر صلی الله علیه و آله این رفتار نادرست را مشاهده نمود و فرمود: چرا با فرزندان خود به طور مساوی رفتار نمی کنی ؟(1)

یکصد موضوع پانصد داستان

