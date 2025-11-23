  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

سانحه رانندگی در محور هرات-قندهار افغانستان ۲۲ کشته و زخمی برجای گذاشت

۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۱
کد مطلب: 1753393
سانحه رانندگی در محور هرات-قندهار افغانستان ۲۲ کشته و زخمی برجای گذاشت

مقام‌های محلی هرات از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در جاده هرات-قندهار افغانستان خبر دادند که بر اثر آن، ۱۰ نفر در آن جان باخته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یک حادثه رانندگی بامداد امروز یکشنبه (۲ آذر) در جاده هرات-قندهار، دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش مقام‌های محلی طالبان در هرات، این سانحه در شهرستان زاول این استان رخ داد.

«یارمحمد صادق»، معاون اداری فرماندهی پلیس شهرستان زاول، اعلام کرد که یک خودروی مسافربری از نوع ۳۰۲ که از هرات به سمت قندهار در حرکت بود، با یک خودروی وَن که در مسیر مقابل (از دایکندی به هرات) در حرکت بود، برخورد کرد.

به گفته وی، مصدومان این حادثه برای دریافت درمان به بیمارستان شهرستان «شیندند» و بیمارستان مرکزی هرات منتقل شده‌اند.

دلیل وقوع این سانحه هنوز مشخص نیست؛ اما سرعت غیرمجاز و وضعیت نامناسب این جاده، از عوامل اصلی حوادث در آن بوده و این مسیر را به یکی از مرگبارترین مسیرهای جاده‌ای در افغانستان تبدیل کرده است.

.............

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha