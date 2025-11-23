به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارگاه دو روزه مدیران و مسئولین آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مدارس تابعه و پیوسته در کشورهای تانزانیا، مالاوی، بروندی و زنگبار با محوریت مباحث آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برگزار شد.

حجت‌الاسلام تقوی مسئول نمایندگی جامعه المصطفی در تانزانیا ضمن تشریح اهداف کارگاه، بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در مدارس، تجمیع و به‌روزرسانی اطلاعات در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و قرآنی، آسیب‌شناسی فرآیند تعلیم و تربیت، ایجاد هماهنگی‌های لازم در موضوعات مرتبط با مدارس تابعه و پیوسته و یکپارچه‌سازی و ارتقای محتوای آموزشی را از جمله این اهداف برشمرد.

وی در ادامه به فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشِ‌رو در حوزه‌های مذکور اشاره کرد.

در بخش پایانی نشست، مدیران مدارس نیز به ارائه دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و تجربیات خود پرداخته و پیشنهادهای کاربردی در راستای بهبود روندهای آموزشی و فرهنگی مطرح کردند.

