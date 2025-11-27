از عدالت جنسیتی دروغین تا برهنگی اجباری

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا:گفتمان غربی در مورد زن اجزاء گوناگونی دارد، لکن دو جزء در آن برجسته است یکی مردواره کردن زن یعنی زن را متشبّه به مرد قراردادن این یک بخش مهم از این گفتمان است؛ یک بخش دیگر هم زن را وسیله ی راحتی برای التذاذ جنسی مرد قراردادن حالا التذاذ چشمی یا مراحل بدتر و بعدتر از التذاذ چشمی.( در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاه ۱۳۹۲/۲/۲۱)

زن،مرد نیست

امروز دستهای به شدت مشکوک موج ضدّ ارزشی را در دنیا به راه انداخته اند که در همه جا هست در کشور ما هم متأسفانه درگوشه و کنار دیده میشود اینها میخواهند زن را وادار کنند به اینکه بشود یک مرد! این راکسر شأن زن میدانند که چرا فلان کارها را مرد میکند، زن نکند! این کسر شأن است؟ نگاه به این مسأله نگاه غلطی است. این را عیب میگیرند که چرا شما میگویید ،زن زن است مرد مرد .است خوب مگر این طور نیست؟! شما دلتان میخواهد که ما بیاییم بگوییم زن، یک مرد است؛ آن وقت یک مرد مصنوعی؛ کپی دوم !مرد این چه افتخاری است برای زن؟ افتخار برای زن این است که یک زن باشد؛ یک زن کامل یک مؤنث کامل. این هنری نیست که زن کار مردانه را تقلید کند نه زن یک کار زنانه دارد که ارزش آن از هر کار مردانهای بیشتر است.( در دیدار بانوان نخبه ١٣٨٦/٤/١٣)

التذاذ جنسی

در نگاه غربی زن وسیله ای برای اطفای شهوت است؛ این غیر قابل کتمان است. این را اگر کسی ادعا ،بکند ممکن است کسانی جنجال کنند که نه آقا این جور نیست؛ لیکن زندگی آنها را که انسان نگاه میکند، اساساً این نگاه حاکم است. در محیط اجتماعی هرچه زن پوشش کمتری داشته باشد مطلوب تر است. در مورد مرد این حرف را نمیزنند؛ در مهمانی رسمی مرد بایستی با لباس کامل پاپیون زده و کت و شلوار پوشیده و احیاناً لباس رسمی وارد بشود؛ اما خانمها در این مهمانیهای رسمی بایستی به شکل دیگری ظاهر بشوند( در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاه ۱۳۹۲/۲/۲۱)؛ در مجلس رسمی که مرد و زن شرکت میکنند مرد باید کاملاً پوشیده باشد زن بایستی هرچه ممکن است، به سمت عریانی پیش رفته باشد؛ [آنهم] در مجالس رسمی حالا در محیط اجتماع که روشن است.( در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاه ۱۳۹۲/۲/۲۱) این جز برای اینکه چشم هرزهی هوس آلود مرد بهره مند بشود، هیچ فلسفه ی دیگری و حکمت دیگری ندارد؛( در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاه ۱۳۹۲/۲/۲۱) خصوصیت و امتیاز عمده ی زن غربی امروز این است که بتواند نظر مردان را جلب کند و در معرض التذاذ مردان قرار بگیرد. لذا شما میبینید شاخصه ی زن غربی امروز عبارت است از برهنگی .( در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام ١٣٩٦/١٢/١٧ )زن را وسیله ای برای التذاذ جنسی مرد قرار میدهد نه التذاذ معنوی و روحی، نه التذاذ علمی؛ ممکن است دو نفر بنشینند یکی لذت ببرد از خوش صحبتی یکی از معلومات کسی نخیر این مطرح نیست - برای اینکه مرد به راحتی بتواند التذاذ ببرد از مسائل جنسی زن .( در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاه ۱۳۹۲/۲/۲۱)

این وضعیت مربوط به این دورههای اخیر غرب اروپا و آمریکا است؛ در گذشته این جور نبوده تا آن جایی که ما خبر داریم و اطلاع داریم تا ۱۵۰ سال قبل یا ۱۲۰ سال قبل البته حجاب به معنای اسلامی در آن جا نبود اما ولنگاری، برهنگی و بی بندوباری مثل امروز در زن غربی وجود نداشت. این که این چه سیاستی است که جامعه ی غربی را به این سمت کشانده هدفش چیست جای بحثهای طولانی و مفصل دارد؛ اما الان واقعیت این است زن غربی مظهر ،مصرف ،آرایش جلوه گری در مقابل مردان و وسیله ی هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد است. بقیه ی حرفهایی که می زنند مثل قضیهی عدالت جنسیتی و این حرفها، همه حرف است و ظاهر قضیه است، باطن قضیه آن است شنیدید که تعداد قابل توجهی از بانوان صاحب مقام غربی در همین چند ماه قبل از این، یکی پس از دیگری اعلان کردند که در دوران ،جوانی در جریان مسائل اداری ای که در آن جاها عضو بوده اند با زور و با خشونت مورد سوء استفاده قرار گرفته اند؛ این را به زبان آوردند گفتند اینها زنهای معمولی نیستند؛ زنهای برجسته ی غربی اند.( در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام ١٣٩٦/١٢/١٧ )

عده ای از زنان مثل خیلی از مردان در همین نظامهای غربی شخصیت های برجسته و محترم و پاکیزه ای ممکن است در بیایند، لیکن نگاه عمومی به زن که در فرهنگ غربی نهادینه شده نگاه غلطی است؛ نگاه ابزاری است .نگاه اهانت آمیز است.( در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه کشور ۱۳۸۸/۷/۲۸ )